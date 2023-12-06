Deniz kaplumbağalarının göç mevsimi başladı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi, kış aylarının gelmesi ve denizlerin soğuması ile birlikte deniz kaplumbağalarının göç mevsiminin başladığını duyurdu. Merkezden yapılan açıklamaya göre, her yıl ortalama 15 bin kilometre yol kat eden deniz kaplumbağaları; beslenme, yavrulama ve kışı geçirmek amacıyla sıcak bölgelere göç ederler. Dünyanın manyetik alanlarını kullanarak göç eden deniz kaplumbağaları hakkında edinilen tüm bilgilerin, türlerinin korunması adına yapılan stratejiler açısından büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Manolya ve Cumhuriyet göç mevsiminde mavi özgürlüğe uğurlandı

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi tamamlanan Manolya ve Cumhuriyet isimli 8 – 10 yaşlarındaki yeşil deniz kaplumbağaları geçtiğimiz günlerde kurtarıcıları tarafından doğal yaşam alanlarına uğurlandı. Ergün Ağcabay tarafından bulunan Manolya ve Lokman Kahveci tarafından 29 Ekim’de bulunan Cumhuriyet, boğulma nedeni ile Merkez’e ulaştırılmıştı.

Sargın Kara: “Manolya ve Cumhuriyet’i göç vaktine yetiştirebilmek için çok çaba sarf ettik"

Bilim adamlarının uzun yıllardır yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra günümüzde kullanılan uydu takip cihazları ve markalama yöntemi ile deniz kaplumbağalarının yol güzergâhlarının gözlemlenebildiğini ifade eden Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, “Deniz kaplumbağaları soğukkanlı canlılar oldukları için vücut ısıları ve ortam koşulları doğrudan birbirine bağlıdır. Bu sebeple mevsimin kışa döndüğü ve deniz suyu sıcaklıklarının düştüğü bu dönemde, kaplumbağalar daha sıcak bölgelere doğru göç hareketlerine başladılar. Tedavi altındaki iki kaplumbağamızı göç vaktine yetiştirebilmek için çok çaba sarf ettik ve ne mutlu ki hedefimize ulaşabildik. Umuyoruz ki onlar da rotalarındaki hedefe sağlıkla ulaşıp nesillerinin devamlılığı için hayatta kalmayı başarabilirler. Bu serüvende emeği geçen özellikle balıkçı yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.