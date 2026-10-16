Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Tepebaşı, Sadrazamköy ve Kayalar’da yurttaşlarla buluşarak 6 Aralık seçimlerine CTP’nin hazır olduğunu vurguladı. Elektrik kesintileri nedeniyle karanlıkta gerçekleşen buluşmalarda yoğun katılım dikkat çekerken, CTP’nin bölge halkı için karanlığı aydınlatan bir umut ışığı olduğu mesajı öne çıktı. İncirli, burada yaptığı konuşmada, “CTP halkın umududur. Bu kötü günlerin geçmesi için çok çalışacağız. Derin bir nefes alacağız. Yarattıkları bu karanlığı birlikte aydınlatacağız” dedi.

CTP, Tepebaşı, Sadrazamköy ve Kayalar’ı ziyaret ederek halkla bir araya geldi. Ziyarette, Sıla Usar İncirli’ye, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, bazı milletvekilleri, CTP Lapta Alsancak Çamlıbel (LAÇ) Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, adaylar ve partililer eşlik etti. Bölge halkının talep ve önerilerini dinleyen İncirli, CTP’nin vizyonunu anlatma fırsatı yakaladı.

İncirli: CTP iktidara gelir gelmez enerjiyle ilgili adımlar atacak

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ziyaretler sırasında yaşanan elektrik kesintilerine dikkat çekerek enerji alanındaki sorunların mevcut yönetim anlayışıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. CTP’nin yıllardır Kıb-Tek’e yatırım yapılması gerektiği yönünde çağrılar yaptığını anımsatan İncirli, enerji politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu. İncirli, “Kıb- Tek'e yatırım yapılması gerektiğini, yönetiminin uzmanlarla yapılması gerektiğini ve insanların enerjiyi ihtiyacının zamanında karşılanması gerektiğini yıllarca anlattık. Ama yapmadırlar işte bu akşam elektrik yok, bütün bunlar siyasetle bağlantılıdır” dedi. CTP iktidara gelir gelmez enerjiyle ilgili adımlar atacağını belirten İncirli, “Elektrik kesintilerinin olmaması, elektrik üretiminin de en üst düzeyde devam edebilmesini sağlayacağız” dedi.

“Gençlerin kendi hayatlarını kurabilecekleri bir ülke yaratmakla sorumluyuz”

Konuşmasının devamında bölgedeki sorunlara değinen İncirli, “CTP iktidara gelir gelmez su konusuyla ilgileneceğiz ve suyun adaletli bir şekilde dağıtılmasını sağlayacağız. Hükümetimiz hayvancının sorunuyla da yakından ilgilenecek. Hayvancılık ve tarım konusu bu bölge için çok önemlidir biz de üreticinin yanında olacağız. Üretime dayalı bir ekonomik model kuracağız” şeklinde konuştu. İncirli, gençlerin de üretimde kalabilmesinin kritik bir öneme sahip olduğunu dile getirerek “Genç üreticilerin önünü açacağız. Gençlere karşı bir sorumluluğumuz var. Biz gençlerin kendi hayatlarını kurabilecekleri, kendi ayakları üzerinde durabilecekler bir ülke yaratmakla sorumluyuz” dedi.

“Halkın iradesiyle hem yerelde hem genelde partimiz güçlü bir şekilde iktidara gelecek”

İncirli, 6 Aralık’ta yapılacak seçimlere de işaret ederek CTP’nin hazır olduğunu vurguladı. “6 Aralık çok önemli bir gün olacak. Halkın iradesiyle hem yerelde hem genelde partimiz güçlü bir şekilde iktidara gelecek. Halka hizmet etmek için geleceğiz. Bu sorumluluğu almaya hazırız, kadrolarımızı hazırladık. Halkla birlikte yeni bir döneme başlayacağız” şeklinde konuşan Sıla Usar İncirli, halkın umudunun CTP’de olduğunun altını çizdi. Mevcut hükümetin yarattığı tahribatın yalnızca elektrik kesintileriyle sınırlı olmadığını, ülkenin birçok alanda ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını belirten İncirli, CTP’nin bu karanlığı halkla birlikte aşmaya kararlı olduğunu vurguladı. İncirli, “CTP halkın umududur. Bu kötü günlerin geçmesi için çok çalışacağız. Derin bir nefes alacağız. Yarattıkları bu karanlığı birlikte aydınlatacağız” dedi.

Talat: Halk artık değişim istiyor

CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, ziyaretler boyunca yaptığı açılış konuşmalarında, ülkenin yıllardır kötü bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, yaşanan elektrik kesintisini de örnek gösterdi. Halkın artık değişimi hak ettiğini ve halktaki değişim iradesine dikkat çeken Talat, yaşanan süreci “yedi yıllık bir korku filmi” olarak nitelendirdi ve mevcut yönetim anlayışının sona ermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca CTP’yi merkezi hükümete taşımak için yürüttükleri mücadeleyi yerel yönetimlerden ayrı görmediklerinin altını çizen Talat, Lapta-Alsancak-Çamlıbel (LAÇ) bölgesinde de CTP’li bir yerel yönetim oluşturmak için güçlü bir motivasyonla çalıştıklarını söyledi.

Rahvancıoğlu: Projelerimizi bölgenin ihtiyaçlarına göre hazırladık

CTP LAÇ Belediye Başkan adayı Turan Rahvancıoğlu, ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, CTP’nin “Herkes İçin Hizmet” anlayışını bölgeye taşımak amacıyla yola çıktıklarını belirterek projelerini paylaştı. Rahvancıoğlu, gerçekçi ve uygulanabilir projeler hazırlamak için öncelikle belediyenin mali durumunu araştırdıklarını belediyenin mevcut bütçesinin büyük bölümünün giderlere ayrıldığını, yatırımlara ise yeterli kaynak aktarılmadığına dikkat çekti. Rahvancıoğlu, yaptıkları hesaplamalara göre 2027 yılında yaklaşık 600 milyon TL'lik ek kaynak oluşabileceğini ifade ederek bölgenin öncelikli ihtiyaçları arasında altyapı yatırımları, yağmur suyu drenaj hatlarının iyileştirilmesi, yolların yenilenmesi ve artan öğrenci nüfusu nedeniyle yeni bir ortaokul yapılmasının bulunduğunu kaydetti.