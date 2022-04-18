Bizde ve Onlarda

Almanya: Eğitim Bakanı merkezi hükümetin belediyeleri kaynaştırma eğitimi yönünden desteklediğini açıkladı. Eğitim Bakanlığı duyurusuna göre kaynaştırma eğitimi uygulamasında belediyelere destek sağlamak amacıyla eyalet 2021-2022 ve 2022-2023 eğitim öğretim yılları için toplam 60 milyon Euro ödeyecek.

Finlandiya: Eğitim Bakanlığının desteklediği bir grup araştırmacı, beş yaşında anaokuluna başlamanın bir çocuk üzerindeki etkilerinin haritasını çıkaracaklar. Finlandiya genelinde ve farklı okul öncesi kurumlarda başlatılan deneye 5 yaşındaki yaklaşık 15.000 çocuk katılıyor. Deney ve kontrol grubu Finlandiya genelinden rastgele ve eşit olarak seçildi. Okul öncesi eğitimin etkinliğinin ilk değerlendirmesi 2025’te tamamlanacak. Araştırmayla 2 yıllık okul öncesi eğitimini tamamladıktan sonra çocuğun okula başlaması için birinci sınıfın başında daha iyi koşullara sahip olup olmadığını öğrenilmesi hedefleniyor.

Fransa: Eğitim Bakanı en önemli gündemlerinin mümkün olduğunca çok sayıda çocuğun aydınlanmış vatandaşlık uygulamalarına erişimini sağlamak ve bir araştırmacı, eğitmen ve öğrenci ağını hayata geçirmektir olduğunu söyledi. Hayata geçirilen proje ile 4 ila 18 yaş arası çocuklarla felsefe uygulamasıyla sürdürülebilir gelişimini sağlamayı amaçlanıyor. Projenin diğer hedefi de Avrupa eğitim politikalarını etkilemekle birlikte erken yaşlardan itibaren felsefe öğretiminin okul programlarına dâhil edilmesini sağlayarak eleştirel düşünmenin, demokratik uygulamaların, hoşgörü ruhunun, açık fi kirliliğin ve kültürler arası diyaloğun geliştirilmesini sağlamak bulunuyor.

Danimarka: Eğitim Bakanı meslek liselerindeki gençler düz liselerdeki gençlerden daha iyi geliştiğini açıkladı. 5.000 gençle yapılan bir anket, meslek liselerindeki öğrencilerin düz lisedekilere göre eğitim hayatlarına daha iyi bir başlangıç yaptıklarını gösteriyor.

İngiltere: Gelecek yıl “güvenlik ağı” planı dâhilinde sınavlar daha toleranslı bir şekilde tamamlanabilecek. Hükümet, eğitimdeki 2022 planını açıkladı ve COVID-19 nedeniyle dersleri kaçıran öğrencilere “güvenlik ağı” sağlanacağını belirtildi. Gençlere, tüm dersler için ise destek materyalleri sunulacak.

Güney Kore: dijital dönüşümde öğrenci ve öğretmenlere yardımcı olması amacıyla bir dizi eğitim politikasını yürürlüğe koymayı amaçlıyor.

Ve

KKTC: Okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda 11-15 Nisan 2022 haftasındaki okullardaki güncel vaka sayılarına 390 öğrenci, 65 öğretmen ve 7 personelin Covid-19 testi Pozitif oldu.

Fark ettiniz değil mi?

Dünyanın eğitim gündemi ne! Bizim ki ne!

Çok uzun bir süredir eğitim adına ne anlamlı bir projeden ne de nitelikli bir araştırmadan bahsediyoruz. Her hafta Cuma günü covid-19 verisi yayınlamaktan öteye gidemiyor eğitim gündemimiz…

Oysa yıl 2022, çağ 21. Yüzyıl… Ve ne yazık ki her geçen gün çocuklarımızda biraz daha fazla davranış bozukluğu, beceri eksikliği, tutum ve değerler zafiyeti gözlemliyoruz. Eğitimi yönetenler artık bu sorumluluğun farkında olmalı. Hem de bir an önce, yarın çok geç kalmış olacağız.

Okumuş muydunuz?

Yalnızca bir deli, suyun derinliğini iki ayağıyla anlamaya kalkar.

Afrika Atasözü

Anlayana Gülmece

Okula Gitmek İstemiyorum

Sabah anne, oğlunun odasına girdi ve onu uyandırdı.

Haydi oğlum, uyan artık. Okula geç kalacaksın...

Oğlu, yarı açık gözlerle annesine baktı ve uykulu bir sesle;

Anne, bugün okula gitmek istemiyorum.

Anne, oğlunun isteğine karşı çıktı:

Okula neden gitmek istemiyormuşsun bakayım?

Oğlu bir yandan esnerken, bir yandan da annesini yanıtladı:

Okuldaki tüm öğretmenler benden nefret ediyorlar galiba, hatta tüm öğrenciler de benden nefret ediyorlar. O yüzden okula gitmeyeceğim.

Sabrı tükenme noktasına gelen anne, oğlunun üstündeki yorganı hızla çekerek: