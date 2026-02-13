Barış düşmanı ve işgüzar olmak!

Sene 1990…

Erenköy’de askerlik yapıyorum…

Hiyerarşik anlamda söylersem, bölük komutanı ve yardımcısından sonra üçüncü sıradayım…

-*-*-

Sadece üç subayız!

Bir de astsubay!

-*-*-

Geriye kalanlar er - erbaş – çavuş!

-*-*-

Bölük komutanı ve yardımcısı ve ben ayda 7’şer gün izne çıkıyoruz… Haliyle ayın iki haftası hiyerarşide ikinci sıradayım!

-*-*-

Ve günlerden bir gün, en Batı’daki barikata iki motosikletli genç geldi!

Rum tarafındaki barikatı nasıl geçtiler bilemem, her halde uyuyorlardı!

-*-*-

Nöbetçiler beni aradı…

Hemen gittim!

-*-*-

BM Barış Gücü de geldi!

-*-*-

İki çocuk da İsviçreli…

Pasaportlarını gösterdiler…

-*-*-

Zorla da olsa onlara “yanlış yere geldiklerini anlattım; ellerindeki haritanın hatalı olduğunu söylemeye çalıştım…”

-*-*-

Elbette askeri yasak bölgeyi ihlal etmişlerdi de hata yaptıklarını herkes biliyordu…

-*-*-

Geri gönderdik…

-*-*-

Bunu neden anlattım?

-*-*-

Son bir hafta içinde bir bisikletli çocuk bir de ayrellici adam ara bölgeyi ya da askeri bölgeyi ihlal etti!

Tuttuk hapse attık!

-*-*-

Saçma, delice, aptalca!

Efendim yasalar, kanunlar!

Hade be o yanı!

-*-*-

Adam ayrelli topluyor be ya hu!

Öteki de garibim, yol bilmiyor, Kıbrıs bilmiyor, ara bölge nedir ne bilsin!

Siyasi olmayan fıkra!

Hep aynı konuları yazmaktan gına geldi!

Yine aynı yerdeyiz!

-*-*-

Her türlü iğrenç iddianın havada dolaştığı ülkede, bu iddiaların odağındaki hükümete Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın “destek verdiği” iddiası veya “görüntüsü” yine mide bulandırdı!

-*-*-

Gerçekten artık bunları yazmak istemiyorum…

-*-*-

Belli ki Türkiye’deki efendiler, buradaki rezaletten hiç de şikayetçi değil!

-*-*-

Fıkra yazarım daha iyi…

-*-*-

Neyse; eve hırsız girmiş!

Ev sahibi karı – kocayı bağlamış…

-*-*-

Kadının kulağını hafifçe öper gibi yapıp, banyoya doğru yürümüş!

-*-*-

Kocası, kadına, “canım kulağını öptü sanırım senle sevişecek, sık dişini, üzülme, bizi öldürmesin, seni seviyorum” demiş!

-*-*-

Kadın, kocasına dönmüş; “… Canım hırsız eşcinsel olduğunu söyledi, seni beğenmiş, evde vazelin olup olmadığını sordu, banyoda var dedim, sık dişini, bizi öldürmesin, seni seviyorum” demiş!

-*-*-

Şimdi bu fıkrada, en baştaki siyasi yorumu sakın bağdaştırmaya çalışmayın!

Öylesine yazdım!

Fıkranın ana fikri bence şöyle: Hırsızın hırsız olduğu kesin de cinsel yönelimini anlamak kolay değil!

Biz olmasak Rum kasaplar kırmızı et satamayacak!

Kıbrıs Cumhuriyeti İstatistik Servisi tarafından Tsiknopempti (geleneksel ızgara günü) öncesinde yayınlanan resmi verilere göre, Güney Kıbrıs'taki tüm et üretiminin neredeyse yarısını domuz eti oluşturuyor ve tüketim alışkanlıklarında başı çekiyor.

-*-*-

Güney’deki istatistiklere göre, 2024 yılında Kıbrıs'ın toplam et üretiminin yüzde 48'ini domuz yetiştiriciliği oluşturdu ve bu rakam 35 bin 342 tona ulaştı.

-*-*-

Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yüzde 38 – yani 28 bin 136 ton ile ikinci sırada yer alırken, sığır ve koyun yetiştiriciliği sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6 ile önemli ölçüde geride kaldı.

-*-*-

Bu da demektir ki, Rumların sığır eti ve kuzu – keçi eti tüketimi çok düşük…

-*-*-

Hatta sanırım “biz” olmasak, o taraftan bu tarafa hem perakende hem de “toptan” et almasak, kasapları kırmızı et de satamayacak!

-*-*-

Üretim rakamları, adanın genelindeki tüketim alışkanlıklarını yansıtıyor.

-*-*-

in-cyprus.philenews.com haber sitesine göre 2020 ile 2024 yılları arasında Kıbrıslılar (Güney’dekiler tabii ki), kişi başına yılda ortalama 41,1 kilogram domuz eti tüketirken, bu rakam kümes hayvanları için 37,1 kg, sığır eti için 9,3 kg ve koyun ve keçi eti için 6,2 kg olarak gerçekleşti.

-*-*-

Tsiknopempti, Kıbrıslıların geleneksel olarak adanın dört bir yanında mangal yakıp, hava koşullarından bağımsız olarak mahalleleri barbekü dumanıyla doldurduğu, Paskalya öncesi perşembe gününü işaret eder.

-*-*-

Bu arada bizde böyle bir bilgi ya da istatistik var mı?

Yoktur!

-*-*-

Neden yoktur?

Böyle “gereksiz” bilgileri tutmaya “gerek” olmamasından da olabilir, nüfus ve tüketim konusunda “hassas” olmamızdan da!