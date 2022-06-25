Bağımsız sinemanın festivali Baf'ta başladı

Murat OBENLER

Kıbrıs'ta bağımsız sinema 7. kez Bafta sinemaseverlerle buluşuyor. Kıbrıs'ta kısa filmin önemli buluşma adreslerinden Baf Uluslararası Film Festivali (Paphos International Film Festival (PIFF), 24 Haziran Cuma gecesi Technopolis 20 kültür merkezinde gerçekleşen açılış ile 7.kez sinemseverlere merhaba dedi.

Nicolaides:“Resmi hiçbir destek almıyoruz.Bağımsız sinemayı destekliyoruz”

Festivalin açılışında direktörler Nicolas Iordanou ve Sylvia Nicolaides dünyanın farklı ülkelerinden 30 kurmaca ve belgesel kısa filmin finale kalarak gösterileceği açık hava festivalinin yine bağımsız sinema ve sinemacıları desteklemek,onları Kıbrıslı sinema topluluğu ile buluşturma vizyonuyla hareket ederek 3 gece boyunca yıldızların altında yaz esintisi ile sinemayı birarada sunacağını ifade ederek bağımsız sinema festivallerinin hükümetten ve hiçbir resmi kurum-kuruluşdan destek almamasına rağmen tüm zorlukları aşarak 7.kez sinemaseverlerle buluşmasının mutluluğunu yaşadıklarını vurguladılar.

18 ülkeden kısa filmlerin şöleni başladı

Dünyanın birçok farklı coğrafyasından çok ilginç hikayeleri ve görüntüleri Baftaki sinemaseverler ile buluşturacağını söyleyen direktörler Iordanou ve Nicolaides, 18 ülkeden filmlerin yer aldığı, gece 20:45’te halka açık ve ücretsiz olarak yapılacak 3 günlük sinema şöleninde her gece seyircilerin oylarıyla Seyirci Ödülü’nün de belirleneceği kaydettiler. Direktörler kendileri için çok değerli katkıları olan Competitive Analytics Proffessionals(C.A.P),Bean House Coffee Roasters, pressmania printing revolution ve festivalin gerçekleşmesinde önemli yeri olan Technopolis 20’ye de teşekkür ettiler.