Baf’ta Kıbrıs’ın ilk kaplumbağa müzesi açıldı

Baf yakınlarındaki Inia bölgesinde adanın ilk kaplumbağa müzesi ziyarete açıldı. Müze, ziyaretçi ve araştırmacılara önemli bir bilgi merkezi olmayı amaçlıyor.

Cyprus Mail’in haberine göre Kıbrıs’a özgü iki kaplumbağa türü Chelonia mydas ve Caretta carettanın her biri 150 metrekarelik alanda sergilendiği müze, özel tasarlanmış eğitim programları ve her yaş grubundan öğrenciler için dijital çevre eğitim merkezi olarak hizmet verecek

Müze tarafından yapılan açıklamada, "Konuya modern bir yaklaşım ve çok yönlü sergiler ile etkileşimli tematik sunumlarla birleştirilen müze, kaplumbağa dünyasının ve onlara ev sahipliği yapan daha geniş bölgenin daha az bilinen ve bilinmeyen yönlerini ortaya çıkaran benzersiz deneyimler sunuyor." denildi.

Açıklamaya göre, eğitim merkezi, genç nesiller arasında yaşam boyu sürecek çevre bilincini teşvik etmek ve beslemek amacıyla çok çeşitli konularda öğrenme için çeşitli fırsatlar sunuyor.

Kaplumbağa Müzesi, Mayıs-Ekim ayları arasında hafta içi 10.00-14.00 ve 15.00-17.00, Cumartesi 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Müze pazar günleri ise kapalı olacak.

Müzenin internet sayfasına inniaturtlemuseum.com.cy adresinden ulaşılabiliyor.