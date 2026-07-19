15 Temmuz 1974’de Yunanistan’ın ülkemize gerşegleşdirdiyi darbeden 5 gün soğra Türkiya 20 Temmuz 1974 Atilla Harekatını gerşegleşdirdi. 52 yıl geşdi. Atilla Harekatı’nın sonucunda ülkemizin yarısı işgal edilib, kolonize edildi. İşgal artıg içünde bulundu’umuz durumu annadmag içün yeterli bir tanımlama deyildir. İşgal ordunun tobragları zabedmesi içün gullanılabileceg bir ifadedir. Türkiya ordusuynan sadece tobraglarımızı zabedmemegdedir. Türkiya Gıprız’ın kuzeyinde bir yapı gurdu. Bu yapının kurumları var, bürograsisi var, polisi, ordusu var. Bankaları var. Okulları, hasdaneleri, belediyeleri, ıspor gulübleri var. Türkiya 1974’den böyüne geşen 52 yıl içünde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlig alanındakı pütün yapıları, kültürü, geleneg görenegleri, kurumları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne aid ne varsa, Gibriyaga gonuşan Gıprızlılara aid ne varsa ortadan galdırdı. Yerine başga bir yaşam inşa eddi. Bu geçiş süreci içün Gıprızlıca gonuşan Gıprızlıları gullandı. Onnardan da geriye çog bir şey galmadı. Onunçün bunun adı işgal deyildir. Bu bir fetihdir. İsdirdad planıdır. Bu bir işgaldir. Pütün bunnarın adı kolonizasyondur. Yerlilerin nüfusunun ortadan galdırılması ve yerlerine yerleşiglerin getirilmesinden dolayı da bu dünyanın eñ tehlikeli sömürgecilig türlerinden biri olan yerleşimci kolonyalizmdir. 52 yılın sonunda bir yüzleşme içüne girmeg zorundayıg. 52 yılda geldiyimiz nogda nedir? Nereciye giderig?

1.Türkiya Gıprız’ın kuzeyini işgal eddigden soğra, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin pütün devled kurumlarnı, sendikalarnı, siyasal partilerni, demogratig kidle örgüdlerni, ıspor gulüblerni, kültür merkezlerni, kültür derneglerni, dini kurumlarnı, medya kuruluşlarnı, Gipriyaga gonuşan Gıprızlılara aid ne varsa imha eddi. Yerine yenñilerni inşa eddi.

2.Gipraya gonuşan ırgad sınıfını ve üsd sınıfı ortadan galdırdı. Yerine yenñisini inşa eddi.

3.Gipriyaga gonuşan Gıprızlıların pütün mal varlıglarna el gonuldu. Evleri, tarlaları, bahçaları ele geçirildi. Üretim araşlarnın mülkiyatıynan, tobrag mülkiyetine ordu tarafından el gonuldu.

4.Gipriyaga gonuşan Gıprızlılar, turisd ıstatüsüne indirildi. Düşünce ve ifade özgürlügleri ellerinden alındı. Eylem yabma özgürlügleri, örgüdlenme özgürlügleri ellerinden alındı. Kuzeyde ırgcı apartaid rejimi guruldu. Türglerin rejimin en üsd nogdasında olma durumu anayasaynan güvence altına alındı. Anayasanın güvenliyini ordu tarafından sa’landı. Gipriyaga gonuşan Gıprızlılar gendi ana yudlarında yurdsuzlaşdırıldı.

5. Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar bu geçiş sürecinde gullanıldı. Türkiya’nın onnarnan işi biddiyi her alanda ortadan galdırıldılar. Üretimde iş gücü olarag Gıprızlıca gonuşan Gıprızlılar gullanıldı. Yerleşigler kidlesel bir şekilde getirildildi. Onnar da gullanıldı. Gıprızlılar bilinşli olarag memurlaşdırıldı, üretimden kopartıldı. Gıprız’ın kuzeyinde Gıprızlı ırgad sınıfı biddi. Gıprızlı güccüg esnaf simgesel olarag galdı. Irgad sınıfı, güccüg esnaf Türkiyalı yerleşiglernan yer deyişdirildi. Gıprızlı üsd sınıfın tasfiye süreci başladıldı. Türkiyalı üsd sınıf bir çog alanda piyasayı kontrol edmegdedir.

6.Gıprız’ın kuzeyindeki para akışının döndüyü, paranın kontrolünün sa’lanmasında en böyüg güş Türkiya bankalarındadır. Merkez bankası Türkiyalı bir bürograd tarafından kontrol edilmegdedir.

7.Yerleşim yerlernin isimleri tamamen deyişdirildi. Gıprızlıların geçmişininan ba’ları kopartıldı. Türkiya’dakı yerleşim yerlernin isimleri kondu. Bellegleri imha edilereg soğrakı kuşaglar asimile edildi. Geçmişinan ba’ları kopartıldı.

8. Yerleşigler yerlilerin 3-5 katı bir nüfusa sahib oldu. Gıprızlılar yerleşig nüfusun içünde görünmez gılındı. Azınlı’da düşdü. Planlı ve plansız bir şekilde Türkiya’dan gelen nüfus hayatın pütün alannarını ele geşirdi. Gıprızlılar fızlı bir şekilde asimile edildi. Şu an Türkiyalılaşmaya başladılar.

9.Türkiya’dakı kültür endüsdürüsüne ba’ımlı bir kültür annayışı oluşdu. Türkiya’dakı kültür annayışının dışına çıkan insannarımız olsa da ezici bir şekilde Türkiya’nın pütün bileşenleriynan kültür dünyamızı zabdeddiyini söylemeg mümkündür.

10.Medya, sermayesiynan çalışannarıynan Türkiyalıların kondrolündedir. Direnen gazeddacılarmız vardır. Onnarın üsdünde ciddi basgılar vardır.

11.Gıprız’ın kuzeyine Türkiyalı şirkedler yakıd getirmegdedir. Bunun da’ıtımı Türkiyalılar tarafından yapılmagdadır. Gıprızlı sermaye grubuna Kıbrıs Türk Petrollerinin tasviyesinde bir pay verilmişdir ancag bunun ne gadar oldu’u kamuoyuna açıglanmamışdır. KPM Enerji Ltd. kimindir, bilinmemegdedir. Bu bilgi kamuoyundan saglanmagdadır.

12.Elegrig üretiminin %45-ila %50’si Türkiyalı bir şirked tarafından garşılanmagdadır.

13.Havalimanı Türkiyalı bir şirkete devredilmişdir.

14.Denñiz limannarı Türkiyalı şirkedlere peşkeş çekilmesi gündemdedir.

15.Telefon ve ald yapı sisdemleri Türkiyalı bir şirkete devredilmişdir.

16.Hotel ve casinoların böyüg bir ço’unlu Türkiyalı sermaye grubları tarafından kontrol edilmegdedir. Kumardan gelen paranın kontrolü onnarın elindedir.

17.Eyitim Türkiya’nın kontrolündedir. Okulların yetersizliyinden dolayı çocuglar prefabrig okullarda ders yabmagdadır.

18.Her yerde tarikadlar açılmış, özelliynan çocuglar buralarda eyitimler almagdadır.

19.Kuran kursları verilmegdedir.

20.Da’lar dinamidlernan padladılmagda, aş inşaad sermayesine malzeme sa’lanmagdadır.

21.Denizlerin kirlilig oranı yügsegdir. Hoteller atıglarnı denizlermize boşaldmagdadır.

22.Hasdaneler yetersiz galmagda, yerlilerin ço’u özel hasdanelere ya da Gıprız Cumhuriyeti’ndeki sa’lıg kurumlarına gidmegdedir. Sa’lıg sisdemindeki hatalardan dolayı insannar ölmegdedir.

23. Türkiya’dan çeteler gelmegde, suikasd girişimleri yabmagda, özelliynan oto galericilerden haraş isdemegdedir.

24.Onnarın üşüncü dünya dedigleri ülkelerden ırgadlar getirilmegde, bu insannar kölelig koşullarında çalışdırılmagda, yapılan düzennemelernan çalışannar arasında uşurumlar oluşdurulmagdadır.

25.Türkiyalı seşmen sayısı yerlileri geşdiyinden siyasi partiler dovrudan Türkiyalı seşmennerin oyunu almag içün Türkiyalılara yönelig siyased yabmagdadır.

26.Esgi hapisane yetersiz galmış, yerine yenñi hapishane yapılmışdır. Bu hapisanede galan mahgumların ço’u yerleşiglerden oluşmagdadır. Suş oranı her geşen gün ardmagdadır.

27.Gazeddacılarmız yargılanmagda, özelliynan Türkiya’da muhalif gazeddacılarmıza davalar aşılmagdadır.

28.Türkiya gara lisda oluşdurmuş, Gıprızlı muhaliflerin Türkiya’ya girmesi yasaglamışdır.

29.Başda cumhurbaşkanlı’ı, meclis, milli kütübhane, yargı olmag üzere yenñi binalar Türkiya tarafından yapılmış olmagda, yenñi bir rejim deyişigliyine gidilmegdedir.

30.Gıprızlıların Kıbrıs Cumhuriyeti para birimini gullanması yasaglanmış gendilerine Türg lirası dayadılmışdır. Türkiya’nın yaşadı’ı ekonomig krizin bedeli her dönem ödenmegdedir.

31.Yollar Türkiya tarafından yapılmagda, Gıprızlılar yol bile yapamaz hale getirilmişdir.

32.KKTC bürograsinin içünde yo’unlaşan Gıprızlıların, oraşdan da tasviye süreci başlamış, KKTC bürograsisinde artıg çog fazla yerleşig çalışan bulunmagdadır.

33.Memur yapısı deyişdiyi içün, sendikaların üye yapısı da deyişmiş olmagda, sendikalar Türkiya aleyhine gonuşamaz hale gelmişdir.

34.Türkiya’dakı igdidar sünni müslümanlıg temelinde siyasi bir çızgı izlediyinden en üsd düzeyden en ald düzeye Gıprızlı siyasedciler resmi açılışlarda, resmi törennerde dua edmeye başlamışdır. Kişisel sosya medya hesablarından işgi foto’raflarnı paylaşmamagdadırlar.

35.UBP dovrudan Türkiya’nın müdahalesine maruz galmagda, gendi kurultayını bile yapamaz hale gelmişdir.

36.Düşünce ve ifade özgürlüyünan ilgili insannarmız yargılanmagda, Türkiya aleyhine gonuşan insannarmız susdurulmag isdenmegdedir.

37.Gıprız’ın kuzeyi gara para cennetine dönüşdürülmüşdür.

52 yılda geldiyimiz durumun özeti budur. Bu maddelerin egsiyi vardır fazlası yogdur. Bu maddeleri 52’ye da çıkardırsıñız 74’da…20 Temmuz Barış ve Özgürlüg bayramıñız gudlu olsun! Gıprız’ın kuzeyine barış da geldi özgürlüg da… Ama bu foto’rafın içünde Gıprızlılar yogdur.