“Asmaaltı’nın gülü” Semih Giray şimdi uzaklarda!

Lefkoşa Surlariçi’nin sevilen simalarından, Büyük Han’ın emektar berberi Semih Giray, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Tam 70 yıldan fazla bir süre berberlik mesleğini icra eden Semih Giray, Surlariçi’nde “Asmaaltı’nın gülü” olarak anılıyordu. Berberliğin yanı sıra, güzel sesiyle de tanınan Giray, çevresinde özellikle “Şimdi Uzaklardasın” şarkısıyla hafızalara kazındı.

Lefkoşa’nın kültürel mirasında derin izler bırakan Semih Giray’ın cenazesi, bugün saat 15:00’de İsmail Safa Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.

Giray, 2015 yılında 'ADRES KIBRIS' dergisiyle görüşlerini paylaşmıştı.

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