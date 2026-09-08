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Serhat İncirli

Serhat İncirli

Anahtar Ankara’da: Erhürman, Hristodulidis kadar rahat değil ki!

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Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yenidüzen’den Tümay Tuğyan arkadaşımıza konuştu… 
Çok önemli şeyler söyledi…

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Bugüne kadar, Kıbrıs sorunu konusunda, Rum liderin en geniş açıklaması… 
Her soru soruldu ve her soru net cevaplarla apaçık bir şekilde anlatıldı… 

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Ancak iki konuya özellikle değinmek istiyorum…

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Birincisi, Hristodulidis,  “… Eğer ülkemizi yeniden birleştiremezsek, mevcut statükodan kaybedecek olan yalınızca Kıbrıslı Türkler ve Rumlardır. Başka hiç kimse değil” dedi.

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İkincisi de; Hristodulidis’in “… Sayın Erhürman’ın da çözüm istediğine inanıyorum. Eğer her şey Sayın Erhürman ile benim elimde olsaydı, gelecek haftaya kadar bir çözüme ulaşabilirdik demesi”…

-*-*-

Birinci konuya bakalım!

-*-*-

Kıbrıs sorunu çözülmezse, Kıbrıslı Türklerin kesinlikle yok olacağı apaçık bir gerçektir… Rum toplumu yok olmaz ama elbette kaybedecekleri çok şey vardır; “toprak” gibi!

-*-*-

Mesela, Kuzey Kıbrıs coğrafyasında artık Kıbrıslı Türk toplumu’nun yani olası çözümsüzlükte esas kaybedecek grubu oluşturanların “var olmaması”dır… 

-*-*-

Türkiye’nin bu konudaki ağırlığı o kadar yüksek basınçlıdır ki; Hristodulidis’in sözlerinden çıkardığım ikinci önemli konu da Türkiye’nin bu ağırlığı ile alakalıdır…

-*-*-

Hristodulidis, “İkimize kalsaydı çözerdik” diyor…

-*-*-

Burada elbette işin içinde Yunanistan da var, İngilizler de var, AB de var, ABD de var, petrol da var gaz da var falan ve de filan!

-*-*-

Ancak asıl gerçek, “Türkiye’nin varlığı”dır!

-*-*-

İddia ediyor ve diyorum ki; Nikos Hristodulidis ve Tufan Erhürman oturup anlaşabilir… 
Yunanistan ve Türkiye de bu anlaşmayı onaylar ve alkışlar!

-*-*-

Ama Türkiye’nin duruşu o noktada değildir!

-*-*-

Haliyele, Hristodulidis, kendi toplumunun çıkarlarını savunmak ve masada müzakere etmek konusunda çok rahattır ama Erhürman, sadece kendi toplumunun değil, Türkiye’nin de çıkarlarını sıkı bir şekilde “savunmak” zorundadır!

-*-*-

Efendim, “anavatanımızla ayrımız gayrımız yoktur, çıkarlarımız da aynıdır” diyenlere saygım sonsuz ama gerçek öyle değildir!

-*-*-

Gerçek, gün gibi ortadadır!
Genelde Türkiye’nin, özelde Türk milliyetçiliğinin ve yayılmacılığının baskısı nedeniyle Erhürman’ın geçiş kapısı açma şansı veya selahiyeti yoktur!

-*-*-

Daha anlaşılır bir şekilde yazacak olursak; Hristodulidis çok rahattır…
Dilediğini söyler, dilediğini konuşur, dilediği kararı da alır… 
Gücü, sandıktır… 
Kendi seçmenleridir…
Rum toplumudur… 

-*-*-

Erhürman hiç de rahat değildir…
Bir yandan kendi toplumunun işbirlikçi zihniyetinin baskısı altındadır; öte yandan Türkiye’den izinsiz Güney’e doğru selam bile veremez pozisyondadır!

-*-*-

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Sorunu çözmek mi istiyoruz?
Anahtarı Ankara’dadır!
Bir bir daha iki!

Mavro Yerimo!

Çok merak ediyorum… 
Neyi mi?

-*-*-

Güney Kıbrıs’ta bir mafya örgütü…
Adını uyduruyorum, mesela “Mavro Yerimo” …

-*-*-

Ne yapıyor bu mafya?

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KKTC’de para kazanan tüm iş insanlarına musallat oluyor!

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Özellikle de “Kıbrıslı” olanlara!

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Mesela, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemesinde, KKTC’de vergi şampiyonu olan ve hayatında hiçbir yasadışı işe bulaşmamış, tek bir trafik suçu dahi olmayan bir kişi aleyhine devletin adalet bakanının da emriyle “dava dosyalanıyor”… 

-*-*-

Dava dosyasında da deniyor ki; “… Sen yaptığın işle kumar oynayan Kıbrıslı Rumların paralarını kazanıyorsun, bu suçtur!”… 

-*-*-

Perde gerisinde “Mavro Yerimo” var!
O da tabii ki payını alacak!

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı iş insanı da haliyle ne yapıyor, mesela Güney’e geçemiyor!
Geçerse tutuklanacak!

-*-*-

Başka bir örnek vereyim!

-*-*-

Lefkoşa’da bir oto galeri, 19 ve 20 yaşındaki iki Rum genci tarafından yakılmak isteniyor!

-*-*-

Kim bilir neden?

-*-*-

Galerici çok para kazanmıştır, “Mavro Yerimo” isimli mafya “bizi de gör” diye mesaj yollamıştır!

-*-*-

Mesaj karşılık bulmayınca da, o iki genç Rum gidip kundaklama yapmaya çalışmış, akabinde de Metehan’dan kaçarken yakalanmıştır!

-*-*-

Ammman anam da böyle bir şey olsa, tutun bizim milliyetçi kalemşörleri tutabilirseniz!
“Rumlarla yaşanmaaaaaaz!”
“Biz size söylememiş miydik?”

-*-*-

“Mavro Yerimo çetesinden iki ELAM’cı genç kundaklama yapıp kaçarken yakalandılar!”
Yaaaaa…

Neyse!

-*-*-

Rumlar bizi kesecek!
Kesecekler doğrudur!
Pek yakında bu sinemada!
Kıbrıs sorunu sakın çözülmesin ha!
Federal çözüm isteyenler haindir!
Aynen öyle canlarım benim, aynen öyle!

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