Anahtar Ankara’da: Erhürman, Hristodulidis kadar rahat değil ki!

Rum Lider Nikos Hristodulidis, Yenidüzen’den Tümay Tuğyan arkadaşımıza konuştu…

Çok önemli şeyler söyledi…

-*-*-

Bugüne kadar, Kıbrıs sorunu konusunda, Rum liderin en geniş açıklaması…

Her soru soruldu ve her soru net cevaplarla apaçık bir şekilde anlatıldı…

-*-*-

Ancak iki konuya özellikle değinmek istiyorum…

-*-*-

Birincisi, Hristodulidis, “… Eğer ülkemizi yeniden birleştiremezsek, mevcut statükodan kaybedecek olan yalınızca Kıbrıslı Türkler ve Rumlardır. Başka hiç kimse değil” dedi.

-*-*-

İkincisi de; Hristodulidis’in “… Sayın Erhürman’ın da çözüm istediğine inanıyorum. Eğer her şey Sayın Erhürman ile benim elimde olsaydı, gelecek haftaya kadar bir çözüme ulaşabilirdik demesi”…

-*-*-

Birinci konuya bakalım!

-*-*-

Kıbrıs sorunu çözülmezse, Kıbrıslı Türklerin kesinlikle yok olacağı apaçık bir gerçektir… Rum toplumu yok olmaz ama elbette kaybedecekleri çok şey vardır; “toprak” gibi!

-*-*-

Mesela, Kuzey Kıbrıs coğrafyasında artık Kıbrıslı Türk toplumu’nun yani olası çözümsüzlükte esas kaybedecek grubu oluşturanların “var olmaması”dır…

-*-*-

Türkiye’nin bu konudaki ağırlığı o kadar yüksek basınçlıdır ki; Hristodulidis’in sözlerinden çıkardığım ikinci önemli konu da Türkiye’nin bu ağırlığı ile alakalıdır…

-*-*-

Hristodulidis, “İkimize kalsaydı çözerdik” diyor…

-*-*-

Burada elbette işin içinde Yunanistan da var, İngilizler de var, AB de var, ABD de var, petrol da var gaz da var falan ve de filan!

-*-*-

Ancak asıl gerçek, “Türkiye’nin varlığı”dır!

-*-*-

İddia ediyor ve diyorum ki; Nikos Hristodulidis ve Tufan Erhürman oturup anlaşabilir…

Yunanistan ve Türkiye de bu anlaşmayı onaylar ve alkışlar!

-*-*-

Ama Türkiye’nin duruşu o noktada değildir!

-*-*-

Haliyele, Hristodulidis, kendi toplumunun çıkarlarını savunmak ve masada müzakere etmek konusunda çok rahattır ama Erhürman, sadece kendi toplumunun değil, Türkiye’nin de çıkarlarını sıkı bir şekilde “savunmak” zorundadır!

-*-*-

Efendim, “anavatanımızla ayrımız gayrımız yoktur, çıkarlarımız da aynıdır” diyenlere saygım sonsuz ama gerçek öyle değildir!

-*-*-

Gerçek, gün gibi ortadadır!

Genelde Türkiye’nin, özelde Türk milliyetçiliğinin ve yayılmacılığının baskısı nedeniyle Erhürman’ın geçiş kapısı açma şansı veya selahiyeti yoktur!

-*-*-

Daha anlaşılır bir şekilde yazacak olursak; Hristodulidis çok rahattır…

Dilediğini söyler, dilediğini konuşur, dilediği kararı da alır…

Gücü, sandıktır…

Kendi seçmenleridir…

Rum toplumudur…

-*-*-

Erhürman hiç de rahat değildir…

Bir yandan kendi toplumunun işbirlikçi zihniyetinin baskısı altındadır; öte yandan Türkiye’den izinsiz Güney’e doğru selam bile veremez pozisyondadır!

-*-*-

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Sorunu çözmek mi istiyoruz?

Anahtarı Ankara’dadır!

Bir bir daha iki!

Mavro Yerimo!

Çok merak ediyorum…

Neyi mi?

-*-*-

Güney Kıbrıs’ta bir mafya örgütü…

Adını uyduruyorum, mesela “Mavro Yerimo” …

-*-*-

Ne yapıyor bu mafya?

-*-*-

KKTC’de para kazanan tüm iş insanlarına musallat oluyor!

-*-*-

Özellikle de “Kıbrıslı” olanlara!

-*-*-

Mesela, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemesinde, KKTC’de vergi şampiyonu olan ve hayatında hiçbir yasadışı işe bulaşmamış, tek bir trafik suçu dahi olmayan bir kişi aleyhine devletin adalet bakanının da emriyle “dava dosyalanıyor”…

-*-*-

Dava dosyasında da deniyor ki; “… Sen yaptığın işle kumar oynayan Kıbrıslı Rumların paralarını kazanıyorsun, bu suçtur!”…

-*-*-

Perde gerisinde “Mavro Yerimo” var!

O da tabii ki payını alacak!

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı iş insanı da haliyle ne yapıyor, mesela Güney’e geçemiyor!

Geçerse tutuklanacak!

-*-*-

Başka bir örnek vereyim!

-*-*-

Lefkoşa’da bir oto galeri, 19 ve 20 yaşındaki iki Rum genci tarafından yakılmak isteniyor!

-*-*-

Kim bilir neden?

-*-*-

Galerici çok para kazanmıştır, “Mavro Yerimo” isimli mafya “bizi de gör” diye mesaj yollamıştır!

-*-*-

Mesaj karşılık bulmayınca da, o iki genç Rum gidip kundaklama yapmaya çalışmış, akabinde de Metehan’dan kaçarken yakalanmıştır!

-*-*-

Ammman anam da böyle bir şey olsa, tutun bizim milliyetçi kalemşörleri tutabilirseniz!

“Rumlarla yaşanmaaaaaaz!”

“Biz size söylememiş miydik?”

-*-*-

“Mavro Yerimo çetesinden iki ELAM’cı genç kundaklama yapıp kaçarken yakalandılar!”

Yaaaaa…

Neyse!

-*-*-

Rumlar bizi kesecek!

Kesecekler doğrudur!

Pek yakında bu sinemada!

Kıbrıs sorunu sakın çözülmesin ha!

Federal çözüm isteyenler haindir!

Aynen öyle canlarım benim, aynen öyle!

Güngör faciası! Tam bir yönetim beceriksizliği! Alın size KKTC! Tüm ada zehir yutuyor! Oturun, sıfır! (Fotoğraf: Doğan Samer)