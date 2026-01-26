Adım Adım Toplumsal Çürüme

Eğitimi yönetenler pek gaile edinmese de okullarımızı sarıp sarmalayan hayati bir sorun var. Şiddet ve zorbalık…

Çocuğunuz şiddet görmüş ya da bir zorbanın kurbanı haline gelmiş olabilir. Belki de kendisi şiddet uyguluyor ya da bir zorba olarak yetişiyor da olabilir?

Ne yazık ki okullarımızda;

Başka çocuklara acı çektirmekten keyif alan,

Arkadaşına büyük yaralar açacak derece şiddet uygulayan

Kapıları kıran, okul eşyalarına bilerek ve isteyerek zarar veren,

Kendi çıkarları için arkadaşlarını kullanan,

Arkadaşlarını kurban olarak seçip, onları cezalandırma hakkı olduğuna inanan,

inanan, Oynadığı her dijital oyunda gücün kendisinde olmasını ve daima kazanan olmayı isteyen çocuklarımız var.

Küfürlü konuşan, kaba dil kullanan, en basit oyunun kurallarına uymayı beceremeyen, arkadaşlarıyla tüm iletişimlerinde itme, vurma ve kontrolsüz güç kullanan çocuklarımızın sayısı her geçen gün artıyor.

Bütün bunların yanında okula gitmek istemeyen, “okulu bitirecem de ne olacak?” diyen çocukların sayısı da ihmal edilemeyecek boyutlarda.

Söylemeye dilim varmıyor ama sadece karşısındakine zarar verme amacıyla okula giden çocuklarımız var. Hemen hemen her okulda katlanarak artan şiddet veya akran zorbalığı var.

Peki Ne Yapmalıyız?

Her şeyden önce “şiddet” ve “zorbalık” kavramlarının ne olduğunu, hangi şekillerde ortaya çıkabileceğini anlamalıyız.

Şiddet: Fiziksel, sözel veya psikolojik yollarla başkasına zarar verme davranışıdır.

Akran Zorbalığı: Aynı yaş grubundaki öğrenciler arasında güç dengesizliğine dayalı, tekrarlayan ve zarar verici davranışlardır. Fiziksel saldırı, alay, dışlama, dedikodu ve siber zorbalık en yaygın türleridir.

Fiziksel zorbalık: İtme, vurma, fiziksel şiddet uygulama, eşyaları zarar verme…

Sözel zorbalık: Hakaret, alay, tehdit etme…

Psikolojik ve duygusal zorbalık : Dışlama, dedikodu, aşağılama, lakap takma itibarı zedeleme…

Dijital/Siber zorbalık: Sosyal medyadan uygun olmayan görseller gönderme, mesajla rahatsız etme, taciz etme, gün içinde yaşanan bir olayı sosyal medyada duyurma, yayma…

Yapılması gereken en önemli şeyler birisi de eğitimi yönetenlerin bu sorunu gaile edinmesidir. Okullarda şiddet ve akran zorbalığı eğitim en önemli gündemi olmalıdır. Öğrenci, öğretmen, veli, idareci, denetmen gibi her unsuru kapsan bütünlüklü bir mücadele programı hayata geçirmelidir. Bu programda;

Ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarının planlaması,

Akran zorbalığı yaptığı tespit edilen öğrencilere yönelik yapılacak uygulamalarda anne-babalara da sorumluluk verecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi,

Eğitim tüm kademelerinde psikolojik ve rehberlik servislerinin etkin olarak çalışması için güçlendirilmesi,

Okullarda akran zorbalığı odaklanacak bir iç denetim mekanizması kurulması gibi hususları artık tartışmalı, konuşmalıdır.

Okullarda şiddet ve zorbalık, yalnızca bireysel bir sorun değil; toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Güvenli, kapsayıcı ve sorumluluk temelli bir okul iklimi oluşturmak temel görev olmalıdır.

Ya okullarda şiddeti ve akran zorbalığını gaile edinip, eğitimin önde gelen gündemi yapacağız ya da bir neslin kayıp gitmesini sessizce izleyerek toplumsal çürümenin önünü açacağız.

Gülmece

Nasıl Kazandın?

İki fakülte arkadaşı yıllar sonra sokakta karşılaşır, biri diğerini eve yemeğe davet eder.

Oooo bu ev harika, şu salonun büyüklüğüne bak! Nereden buldun bu kadar parayı birader? Duvarlarda nadide tablolar...

Gel göstereyim: Gel şu pencerenin önüne... Şuradaki otoyolu görüyor musun?

Evet.

O oto yolu 20 milyon dolara 4 şeritli olarak yapacaktık. 20 milyon dolara 2 şeritli yaptık, farkı cebe indirdik.

İki yıl sonra iki arkadaş yine karşılaşır... Bir önceki karşılaşmanın iade ziyareti olsun diye diğer arkadaş söze girer ve “gel bu sefer bize gidelim” der…

Vay, vay, var. Oğlum sen bizim eve saray diyordun bu ne böyle? Bizimki bunun yanında kulübe valla, saray asıl burası… Nasıl kazandın bu kadar parayı?

Gel nasıl yaptığımı sana göstereyim. Geç şu pencerenin önüne. Bak şurada otoyolu görüyor musun?

Hayır! Yol falan göremiyorum…

Tamam işte… Anladın mı !

Okumuş muydunuz?

Her toplum, kendilerinden daha az şanslı olanlara nasıl davrandığıyla değerlendirilir.

Latin Atasözü