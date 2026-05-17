9 Yaşında Sahnede Bir KÜÇÜK AYSEL-1947

BRT-Tv’de “İSTASYON” isimli bir program yapıyordum. 1999 yılıydı. Salt Batı Müziği programlarımdan yavaş yavaş konuklu müzik programlarıma geçişim başlamıştı. İSTASYON; bu geçişin ilk durağıydı.

Yine Batı Müziğinden şarkılar programda yer alırken, zaman zaman kültür, sanat ve sözlü tarih alanlarından da konuklarımı ağırlıyordum program içerisinde. Aysel Bağdadi ablamız, nam-ı diğer KÜÇÜK AYSEL de “yıllardan” sonra BRT ekranına 1999 yılı içerisinde iki kez konuk aldığım değerli insanlardan biriydi.

Böylesi değerli sanatçılarımızın zaman içinde aranmaması, hatırlanmaması onlar için en büyük yıkımdı. Aysel abla da bu “yıkımın” içerisinde küskünlüklerini arttırdı. Bu küskünlükleri içinde BRT de bunlardan biri olarak yer almıştı. Onu konuk almadan önce, bir gün evine gittim, hoş sohbet ettik. Bir güldük bir ciddileştik geçmişten bahsederken. Ve sonunda program teklifimi kabul edip beni kırmadı. Teklif ettiğimde söylediği şu söz hep kulaklarımda: “Be çocuk seni sevdim, senin için yıllardan sonra BRT’ye gelecem” demişti. İyi ki de gelmiş, iyi ki anılarıma onunla iki söyleşi katmışım. Ve ne yalan söyleyeyim, “Türkülerden” seslendirdiği “Yeşil Ördek Gibi...” Türküsü beni yüreğimden vurmuştu ilk kez programım içerisinde. O günlerde 61 yaşında olmasına karşın nasıl muhteşem bir ses, ne kadar berrak ve “zerre” detonesiz bir okuyuş. Kendisi için ayrı bir dosya oluşturdum yıllar içerisinde. Amacım onunla ilgili bir kitap hazırlamak. Kısmet diyelim...

Aysel Bağdadi’nin “Küçük Aysel” ismiyle anılmasının tek ve en önemli nedeni, 9 yaşında sahneye çıkmış olmasındandır. Yıl 1947 idi. Babası yılların kemancısı Asaf Bağdadi ile bu adanın “ilk çocuk şarkıcısı” olarak sahnede yerini almıştı. O ilk sahneye çıkışını 1999 yılında kendisiyle gerçekleştirdiğim söyleşiden kısacık bir alıntı yaparak yolculuğumuzu başlatalım...

“...İlk sahne yaşantım tabii ki Kıbrıs'ta başladı. Beliğ Paşa Sineması'nda çıktım. Yıl ise 1947, dokuz yaşındaydım. Beni alladılar pulladılar. Bir Seriyanım (Seriye hanım ea) vardı, her yere giderdi o gelin onarıcıydı. Berber falan yokmuş ve bunlar onarırdı (makyajlar-giydirirdi) kadınları. Yüzlerine bir şeyler sürerlerdi. Bana makyajlar yapmışlar, alelacele tuvaletler (kostümler) dikmişler, sandıkların üzerine beni çıkarıp perdeyi açmışlar ve böyle­ce başladım... Ama bana bir oyuncak gibi gelirdi, hakikaten öyle. Zaten çocukken insan hiçbir şeyin farkında de­ğil, utanmıyordum da...Yani okulun menfaatine ancak konser verebilirdim. Böyle 23 Nisan hazırlıkları olacağında, veyahut da okul yıllarına rastlayan Bayramlar olurdu o zaman. Fakirlik çoktu. Yani o çocukların en azından birer ayakkabı ihtiyaçları görülecekti... (“Söz Uçar Yazı Kalır, Müziğimiz Üzerine Söyleşiler”-Eralp Adanır. 2008)

Ve 1947 yılının ocak ayına yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. 1947 yılına ait elimdeki Halkın Sesi, Hür Söz ve Ateş gazetelerini tarayarak söz konusu yıl içerisinde Küçük Aysel’in konser haberlerine bakıyoruz. Ve işte ilk konser haberi...

“Halkın Sesi, 23 Ocak 1947, syf:2

-ilan-

Küçük AYSEL diye tanınmış olan AYSEL Bağdadi 27 Ocak 1947 Pazartesi günü akşamı saat 8.30’da Lefkoşa’da Beliğ Paşa Sinemahanesinde arkadaşları ile birlikte bir KONSER verecektir. Biletler Atatürk Meydanında Mustafa Hasan Çoronik’ten alınabilir. Numaralı yerler 3 ve diğerleri 2 şilindir.”

Küçük Aysel ilk kez sahneye çıkışıyla halk tarafından büyük ilgi görmüştü. Küçücük yaşına rağmen bir dinleyici kitlesi oluşturmaya başlamıştı. Ardından ikinci konserini Şubat ayında verecekti.

“Hür Söz, 06 Şubat 1947, syf:2

-ilan-

KÜÇÜK AYSEL ve Arkadaşları Girne’de

Lefkoşa halkının sesini büyük bir haz ve zevkle dinledikleri KÜÇÜK AYSEL

7 Şubat 1947 Cuma (yarın) akşam saat 8.30’da HILARION Sinemasında

Biletlerinizi Girne’de Bay Sabri Tahir Ticarethanesinden Tedarik ediniz.”

Kendisiyle gerçekleştirdiğim söyleşide değindiği gibi özellikle yardım kosnerleri vermekteydi. Leymosun’da (Limasol’da) gerçekleştirilecek olan bir konserin amacı ise, körlük yaşayan bir vatandaşın tedavisine maddi katkı sağlamaktı. Konser duyurusu ve yorumları şöyleydi.

“Hür Söz, 15 Şubat 1947, syf:2

Küçük Aysel Konser Verecek

Aldığımız bir habere göre Leymosun Yoksullara Yardım Kurumunun daveti üzerine tanınmış ses sanatkârlarından Küçük Aysel pazartesi günü akşamı Rialto tiyatrohansinde bir konser verecektir. Bu konserde elde edilecek hasılatın büyük bir kısmı kasabamız sakinlerinden olup yardıma büyük ihtiyacı olan genç bir Bayana verilecektir. Viktorya Kız Lisesi mezunu olup ani olarak göz şafkını kaybeden bu Bayan’a yardım her vicdan sahibi kimsenin bir insanî vazifesidir.

Kuvvetle tahmin ederiz ki bütün Leymosun halkı ve civar köylüler seve seve bu hayır menfaatı için verilecek konsere büyük alâka gösterecektir.”

“Hür Söz, 20 Şubat 1947, syf:2

Konser

Küçük Aysel tarafından Bayan Ziynet yararına verilen konser Leymosun Türk halkının büyük alâkası ile karşılanmıştır. Öğrendiğimize göre £90 kadar bir hasılat elde edilmiştir.”

“ATEŞ gazetesi, 20 Şubat 1947, syf:2

Konser

Pazartesi akşamı saat 7.30’das Rialto Siemasında Bayan Küçük Aysel ve arkadaşları tarafından genç yaşında ansızın göz şafkını kaybeden bayan Ziynet Ali menfaatına bir konser verilmiştir.”

Şubat 1947 dönemiyle ilgili konserlerinden sonuncusunu ise 26 Şubat 1947’de Lârnaka’da veriyordu. Bu duyurumuzla kısacık da olsa, 28 Ekim 2021 tarihinde 83 yaşında vefat eden Aysel Bağdadi’yi, nam-ı diğer Küçük Aysel’i anmış olduk...

“Hür Söz, 25 Şubat 1947, syf:2

-ilan-

VEDA KONSERİ

Lârnakalılara Müjde

Önümüzdeki Çarşamba günü (26 Şubat 947) öğleden sonra saat 9’da Türkiye’nin Yüksek Ses Sanatkârı “KÜÇÜK AYSEL”in Lârnaka’da vereceği konsere koşunuz.

Nuamaralı sandalyalar: 3/-, Umumi mevki: 2/-

Biletlerinizi şimdiden İSMAİL SÜLEYMAN Ticaretevinden arayınız.”