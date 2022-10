63. Selanik Film Festivali dopdolu programıyla sinemanın buluşma noktası olacak

Murat OBENLER

Bu yıl 3-13 Kasım tarihleri arasında 63.kez gerçekleşecek Selanik Uluslararası Film Festivali yine gerek Yunanistan’dan gerekse aralarında Türkiye ve Kıbrıs’tan filmlerin de olduğu dünya sinemasından en yeni filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak, yarışmalar, gösterimler(199 uzun metraj film ve 68 kısa metraj film),özel bölümler ve yan etkinlikler ile sinema dünyasının ilgisini Selanik şehrine çekecek.

Festivalde sinemaseverler gösterimden gösterime koşacak

Festivalde bu yıl birçok farklı bölümde filmler gösterilecek: Festivaldeki bölümler

INTERNATIONAL COMPETITION, MEET THE NEIGHBORS, >> FILM FORWARD, >>FILM FORWARD - TRIBUTE TO PETER TSCHERKASSKY, >> FILM FORWARD - TRIBUTE TO EVE HELLER, IMMERSIVE / VR, GREEK FILM FESTIVAL, TRIBUTE TO INDIGENOUS CINEMA, TRIBUTE TO PETER STRICKLAND, SPOTLIGHT ON PETER BROOK, BALKAN SURVEY, BALKAN SHORTS,TRIBUTE TO ALEKSANDAR PETROVIĆ , SPECIAL SCREENINGS, ROUND MIDNIGHT, OPEN HORIZONS ve NEXT GEN

Festival Spielberg ile açılacak

63.TIFF, Yönetmen Steven Spielberg’in The Fabelmans (Fabelmanlar) filminin gösterimiyle başlıyor. Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Bennie Loewy, Judd Hirsch’in oynadığı filmin senaryosunu Pulitzer ödüllü yazar, senarist Tony Kushner ile Spielberg birlikte yazdı.

Kıbrıs’tan iki film var

Yunan Film Festivali’nin Croosing Border alt bölümünde Kıbrıs’tan IMAN, (yön:Corinna AVRAAMIDOU &Kyriacos TOFARIDES), Yunan Kısaları bölümünde ise İzel Seylani’nin de oyuncu kadrosunda yer aldığı Tonia Mishiali’nin yönettiği DAPHNE adlı kısa film gösterilecek.

Türkiye ana yarışmaya film veremedi

Türkiye sineması her geçen yıl biraz daha azalan önemli uluslararası festivallerde ana yarışmalara seçilme özelliğini Selanikte de sürdürdü ve hiçbir film Uluslararası Yarışma kategorisine seçilemedi.Meet The Neighbors bölümünde İstanbul Film Festivali En İyi Film Ödülünü de kazanan Türkiye-Ukrayna ortak yapımı KLONDIKE, (Yön:Maryna ER GORBACH) da gösterilecek. Balkan Survey’de Antalya Altın Portakal’ın En İyi Yönetmen Ödülünü de alan Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Hırvatistan ortak yapımı BURNING DAYS(Kurak Günler)-(Yön: Emin ALPER), Türkiye yapımı CLOVES & CARNATIONS(Bir Tutam Karanfil)(Yön: Bekir BÜLBÜL) ve Türkiye’den THE LIFE OF A SNOWFLAKE(Bir Kar Tanesinin Ömrü) Yön:Kazım ÖZ , Balkan Shorts bölümünde Venedik ve Antalya Festivallerinde de gösterilen THE MOISTURE(Rutubet) ,(Yön: Turan HASTE) gösterilirken Özel Gösterim bölümünde Almanya’dan RHINEGOLD,(Yön: Fatih AKIN) ,Open Horizon’un Other Take adlı alt bölümünde Türkiye-Rusya-Slovenya yapımı CONVENIENCE STORE, (Yön:Michael BORODIN) gösterilecek.

Afişi Dimitris Trimintzios hazırladı

Bu yılki festivalin afişini görsel sanatçı Dimitris Trimintzios hazırladı. Selanik kentinin üstünde uçan, dalgalanan bir kadın figürü. Bu kadın yaşamın kaynağını ve yerkürenin merkezini tanımlıyor, dünyadaki tüm kadınları simgeliyor, bütün kadınları hak ettikleri konuma taşıyarak yükseltiyor. Bu kadınlar güncel gerçek yaşamın süper kahramanları.

Festival “Time To Act” ile oyunculuğa saygı duruşunda bulunuyor

Time to Act adlı özel bölümünde film oyunculuğu sanatına saygıda bulunuyor. Üç gün sürecek bu etkinlikte ustalık sınıfları, atölyeler, söyleşiler, tartışmalar yer alıyor. Oyuncuların senaryo seçimlerindeki kriterleri, oyuncu seçimi süreci, rollerine nasıl hazırlandıklarıyla ilgili bilgiler verilecek. James Bond filmlerinin ünlü oyuncu danışmanı Debbie McWilliams ile yeğeni Demima McWilliams, Call my Agent adlı dizinin kast direktörü Laurent Grégoire, Yunanlı efsane oyuncu Themis Bazaka, önde gelen Yunanlı oyuncu danışmanları Sofia Dimopoulou ile Makis Gazis bu özel etkinliğe katılıyorlar.

Kapanış Marie Kreutzer’in “Corsage” filmi ile olacak

Festivalin kapanışını Marie Kreutzer’in Londra Film Festivali’nde En İyi Film de seçilen “Corsage” filmi yapacak.

Büyük Ustaya Saygı: “Angelopoulos For Ever”

Dünya sinemasının önemli sinemacılarından Theodoros Angelopoulos’un vefatının 10.yıldönmünde Selanik Film Festivali kendisini çeşitli etkinliklerle anıyor. “Angelopoulos For Ever” adlıyla yaratıcı ve çok yüzüleşmeli birçok etkinliğin yer alacağı festivalde Yunan sinemasının efsanevi ismi bir kez daha anılacak. Sergi, Reconstruction (1970), Theo Angelopoulos ve dostu yönetmen Nikos Panayotopoulos arasındaki sohbetlerden ve filmlerindeki sahnelerden, çekim arkası görüntülerden oluşan belgesel bu program çerçevesinde sinemaseverlerle buluşacak.

Yunan Sinema Festivali’nde 28 kurmaca film gösterilecek

Yunan Sineması başlığı altında 19’u kısa film olmak üzere 28 kurmaca film sinemaseverlerle buluşacak. Toplam 15 Yunan filminin dünya prömiyerini gerçekleştireceği festivalde 6 film de 3 farklı yarışmada yarışacak. Listen (yön: Maria Douza) ve Silence 6-9 (yön: Christos Passalis) Uluslararası Yarışmada yarışırken Black Stone (yön: Spiros Jacovides) ve Behind the Haystacks (yön:Asimina Proedrou) ise Meet the Neighbors yarışması ve Bastards (yön: Nikos Pastras) ile Dignity (yön: Dimitris Katsimiris) >>Film Forward yarışmasında yer alacak.

Festivalde Yunan sinemasının iki önemli kadın yönetmeni ile ilgili özel bir bölüm hazırlandı. Maria Plyta(ilk Yunanlı kadın yönetmen) ve Maria Gavala, Altın Alexander Ödülünü de alacaklar..Yine onursal Altın Aleksander Ödülü bu yıl efsane Yunan yapım şirkeri Finos Film’e verilecek.

Uluslararası Yarışmada büyük heyecan yaşanacak

Uluslararası Yarışma’da bu yıl 11 film Altın Alexander Ödülü için yarışacak.Filmler:

● A PIECE OF SKY, Michael KOCH, İsviçre

● BLUE JEAN, Georgia OAKLEY, BK

● I HAVE ELECTRIC DREAMS, Valentina MAUREL, Belçika-Fransa- Kosta Rika

● LISTEN, Maria DOUZA, Yunanistan-Bulgaristan

● NARCOSIS, Martijn DE JONG, Hollanda

● PLAN 75, Chie HAYAKAWA, Japonya-Fransa-Filipinler-Katar

● SILENCE 6-9, Christos PASSALIS, Yunanistan

● THE DAM, Ali CHERRI, Fransa-Lübnan-Sudan-Katar-Almanya-Sırbistan

● THUNDER, Carmen JAQUIER, İsviçre

● TO THE NORTH, Mihai MINCAN,Romanya-Yun-Bulgaristan-Çek Cumh.-Fransa

● WOLF AND DOG, Cláudia VAREJÃO, Portekiz-Fransa

Yunan Kısaları da merakla bekleniyor

Bu yıl festivalde Yunan Kısaları bölümünde yakın zamanda 45. Drama International Short Film Festival’de de yarışmış ve ödül almış kısa filmlerin de bulunduğu 19 kısa film gösterilecek.Filmler:5pm Seaside- Valentin Stejskal,Pendulus-Dimitris Gotsis,Toxic Magnus- Nasos Gatzoulis,Daphne-Tonia Mishiali,Last Sigh-Haris Raftogiannis,Cactus-Dimitris Zouras,Magma-Lia Tsalta,Under the Lake -Thanasis Trouboukis,KIDDO- Michalis Kimonas,Tokakis or What’s My Name-Thanos Tokakis, On Xerxes’ Throne- Evi Kalogiropoulou, Not Tomorrow- Amerissa Basta, Yama - Andreas Vakalios,Love you more than Peanut Butter -Ariadni-Angeliki Thyfronitou-Litou, Sammer -Stelios Christoforou,Trixes- Ioanna Digenaki,Sun & Shadow -Melina Loukanidou,All That Remains – Semeli Safou ve Hussies -Despina Mavridou