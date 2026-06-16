14. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması yeniden düzenlenecek

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından çağdaş sanat alanında düzenlenen 14. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması’nın yeniden düzenlenmesine karar verildi.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarışmanın seçici kurul değerlendirme toplantısı cuma günü Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirildi.

Seçici kurulda Derya Ulubatlı, Emin Çizenel, Esra Plümer Bardak, Mustafa Hastürk, Naz Atun ve Senih Çavuşoğlu görev aldı. Toplantıya Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın ile Kültür Dairesi Kültür Merkezi Yönetmeni Pervin Aremek Aşıkoğlu da katıldı.

Açıklamada, yarışmaya yapılan başvuru ve eser sayısının Kıbrıs Türk genç sanatçılarını ve çağdaş sanat üretimini yeterli ölçüde yansıtmadığının değerlendirildiği belirtilerek, bu nedenle yarışmanın yeniden düzenlenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.