Yine kritik gün

Bugün yine önemli günlerden biri…

Belki de ip kopacak…

Ya da bir düğüm atılacak, tarafların ipe daha güçlü sarılması sağlanacak.

Bilemiyoruz henüz…

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’ya bugün yeniden gitmesi bekleniyordu.

Herhalde gitmiştir.

Dünyanın başka bir yerinde sıcak bir çatışma yaşanmamışsa, yıllardır süren ve bir türlü çözümlenmeyen Kıbrıs sorunundan daha acil! bir iş çıkmamışsa Guterres bugün yeniden liderlerle buluşacak.

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Guterres’in tekrar Crans Montana’ya gitmesi, konferansa dahil olması Kıbrıs Türk ve Türkiye tarafından dillendirilmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı da, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da, orada bulunan siyasi partilerimizin temsilcileri de ortak metnin altına imza atarak Guterres’in tekrar müdahil olmasını istemişlerdi.

Guterres herhalde dikkate almış ki bugün konferansa yeniden katılacak. Hatırlayacaksınız Guterres, konferansın üçüncü gününde katılım göstermiş, tarafların yavaş giden görüşmelerini hızlandırmış, adeta birer ev ödevi vererek oradan ayrılmıştı. Ayrılırken de “ilerleme olursa tekrar konferansa dahil olacağı” belirtilmişti.

Ancak biliyoruz ki Guterres oradan ayrıldıktan sonra tıkanma yaşanmış ve ileriye gitmeyi bırakın konferansın geriye doğru gidişatı söz konusu olmuştu. Buna rağmen Guterres çağrılara yanıt verdi ve bugün konferansa dahil olması bekleniyordu.

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Peki şimdi ne olacak?

Guterres tekrar konferansı hızlandırabilecek mi?

Yoksa “tamam bu kadar, başaramadınız bu iş bitti, biz ayrılıyoruz” mu diyecek?

Yoksa, iyimser bir düşünceyle bir çerçeve anlaşmasının ortaya çıkmasına, yani tarafların özellikle güvenlik- garanti ve dönüşümlü başkanlık konularında bir yakınlaşma sağlamalarını kotarıp, sonrasını Kıbrıs’a mı bıraktırır!

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Oradan gelen haberlerde bu konferanstan bir şey çıkmaması durumunda tekrar böyle bir konferansın oluşturulabilmesi mümkün değil gibi görünüyor. Yine oradan yapılan açıklamalarda Kıbrıs Türk ve Türkiye tarafının konferansı çözüm yönünde daha çok kullandığı bilgileri gelirken buradan yapılan yorumlarda da bazen aslında Türk tarafının önerileri ve talepleriyle masayı kilitlediği görüşleri de var.

Yorumların farklı olması gayet normal… Farklı bakışlar farklı yorum yapabilirler… Ancak önemli olan yorumlar değil. Çözüm olacaksa veya olmayacaksa yapılan yorumlar yüzünden olmayacak. Oradaki gerçek sürecin ardından tabii ki bir çözümün ortaya çıkması çoğumuzun beklentisi…

Sanki bazılarımız bu işin ciddiyetine tam varamasa da taraflar ilk kez bu kadar süre bir zirvede buluştular. Bizim için yani Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafı için esas konumuz olsa da Türkiye’nin ve Yunanistan’ın, İngiltere’nin, Avrupa Birliği’nin ve tabii ki BM’nin ilgili ekipleriyle 9 gündür Crans Montana’da kamp kurmaları ciddiyete alınmayacak bir şey değil.

Bu ciddiyet umarım yüzümüzü gülümsetecek bir hale dönüşür!..