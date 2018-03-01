Yer değiştiren yanıtlar!

Kıbrıs sorunu uzadıkça kafalar öyle karışıyor ki!

Çözümün ne olduğu konusunda bile beyinlerde tam bir karmaşa var.

Öyle ki İki Toplumlu İki Bölgeli Federasyon’u %62.4 oranında ‘tatmin edici bir çözüm olarak görüyorken, %60.6 oranında ise İki Bağımsız Devlet’i de ‘tatmin edici bir çözüm’ olarak algılıyoruz. İkisi birlikte… Yani aynı insanlar hem onu çözüm olarak algılıyor hem de diğerini…

Dün sevgili Mert yazdı köşesinde;

Uluslararası bir komite Kıbrıs’ın kuzey ve güneyinde eş zamanlı olarak ‘Yeni Kıbrıs Barış Sürecine’ yönelik geçtiğimiz Aralık ayında anket yapmış. Güneyde yapılan anketin sonuçlar daha önce güneyde yayınlanırken Kıbrıslı Türkler arasında yapılan anketin sonuçlarında böyle biraz kafaların bulanıklığını gösteren bir sonuç çıkmış ortaya…

Ancak umut verici, daha doğrusu bir arada yaşayabilmenin koşullarının yükselen bir değerde ortaya çıktığını gözlemlediğimiz sonuçlar da var;

Örneğin, 2007’de Rumlarla bir arada yaşabileceğini söyleyenler %12 iken 2017’de bu oran %22’ye yükselmiş.

Veya 2007’de gelenek ve göreneklerimizin çok farklı olduğunu düşünenlerin oranı %88 iken, 2017’de bu oran %56’ya düşmüş.

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Ancak siyasi partilerimiz açısından dikkate alınması gereken durumlar da var; Özellikle CTP açısından… Çünkü ankette oy verme eğilimlerine göre bazı sorular sorulmuş ve cevaplar da alınmış. Buna göre örneğin; ‘Türkiye’ye bağlı siyaset izleme eğilimi CTP’de %13 iken, DP’de bu oran %10.3’te kalmış. Yani DP’de daha düşük.

Birlikte yaşama yanlılarının oranı CTP’de %37 iken, DP’de bu oran %44.8 olarak belirlendi. Yani biri sol, diğeri sağ iki partinin neredeyse yüzdelik oranları yer değiştirmiş gibi…

Bu anket doğru mu, yanlışlık var mı gibi sorular sorulabilir ancak Keele, Kıbrıs, Kent, St. Mary ve Oxford Üniversiteleri’nin ortak çalışmaları olduğunu okuyunca şüpheler azalıyor, hatta ortadan kalkıyor.

Yani toplumun tümünde Kıbrıs sorunu ve çözümü konusunda tam bir keşmekeş, belirsizlik, bilinmezlik ve karmaşıklık mevcutken bazı ortaya çıkan yanıtlar da CTP açısından düşündürücü sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Bu sonuçlar zaman içinde CTP’de zemin kaymalarının yaşandığını, genel politikalarda olması da çok mümkün olan ve özelde bu ankette ortaya çıkan Kıbrıs sorununun çözümünün nasıl bir model olabileceği konusundaki kafa karışıklığına karşı CTP’nin merkezden örgütlere yayılan bir eğitim çalışmasını bir an önce başlatması gerekiyor.