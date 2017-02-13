Vardır öyle günler, anlamsız

Hiçbir şey yapasın gelmez bazen. Eski bir sızı debreşmiştir, vurur ince ince. Sabah birden yüzüne tokat gibi inen O fotoğraf karesi midir nedeni, öğlene doğru aldığın kötü haber midir, kestirmek zordur. Üst üste gelir çoğunlukla dertler, ayıklayamazsın. Kaçıp saklanmak istersin herkesten, herşeyden.

Kötü bir gündür işte bugün, nedeni pek bir önemsizdir. Yüreğine çöker bir ağırlık, altından kalkamazsın. Kapıdan kovarsın, pencereden girer hüzün. Gözlerin birer yağmur bulutuna gebe. Boğazında düğümlenen hıçkırıklara çare değildir, ard arda yutkunmaların.

Bir bardak kahve, bir güzel kitaptır çoğu zaman tek çıkış yolun. Bazen bir romanın içinde kaybedersin kendini. Şiir mısraları merhem olur bazen.

Son dakika kendini atabileceğin bir tiyatro oyunu, sinema filmi, konser bulabilirsen, hiç düşünme. Sanat sarar yaralarını.

Açık hava iyi gelir derler, kalp kırıklıklarına. Doğanın kollarına bırakırsan kendini, su sesi sakinleştirir seni ve yeşille mavi. Çıplak ayak ile kumda yürümek, her derde deva.

Özenle seçtiğin DVD’lerin olmalı evinin bir köşesinde veya online bir film listesi, panzehir niyetine. İlla ki, yanında patlamış mısır, üzerine bol sütlü çikolata, vanilyalı dondurma.

Yanında somurtacağın, ne oldu diye sormadan, seninle susacak dostun yoksa eğer, hemen edin bence. Suskunluk bazen tek ihtiyacımız, anlayışlı bir bakış, başını yaslayacak bir omuz.

Güzel resimler yükle bilgisayarına, bir manzara, gülen bir çocuk, renkli bir salıncak. Yüzünde gülümseme yaratma gücüne sahip her ne ise, izle uzun uzun. İyi gelir.

Bağır çağır dinlenecek şarkılar vardır, bunalım anlarında. Bir playlist olmalı bunlardan her bilgisayarda.

Yumuşak tüylü bir dostun, sıcacık sarılması uzaklaştırsın seni kendi dünyandan. Neşesi bulaşıcıdır hayvanların, her daim.

Serbest bırak gözyaşlarını. ‘Erkek adam ağlamaz’ diyenlere inat, ağla. Kadın zayıflığı diye alay edeceklermiş, etsinler, umursama. Biriktirme içinde, koyver hıçkırıklarını, gitsin.

Duygular ifade edilmeli mutlaka, yazabiliyorsan yaz. Hiç göndermeyeceğin mektuplar döşe, günlükler doldur sayfa sayfa. Kalmasın içinde, gün yüzüne çıkar hayal kırıklıklarını, pişmanlıklarını, tüm acılarını.

Mandala boyamak iyi gelir kimisine. Dans etmekle ifade eden olur kendini, beste yapar bir diğeri. En güzel eserler böyle anlarda ortaya çıkar, duygular coşar.

Vardır öyle günler, anlamsızdır. Anlamını sen verirsin, çoğunlukla bitiminde kendini çok daha iyi hissedersin. Olmadı, unutma;

Yarın başka bir gündür.