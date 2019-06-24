"Üzerine inşaat yaptıkları için hak iddia ediyorlar.”

“Bunlar bizden çalınmıştır. Adamlar üzerine inşaat yaptığı için hak iddia ediyorlar.”

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Ne büyük bir “laf” diyeceğim.

“Gaf” değil kesinlikle.

Gerçek!

Başbakan Tatar söyledi; Kapalı Maraş için söyledi ama ada gerçeğine bütünüyle uyuyor.

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“Osmanlı zamanından kalan Türk arazileri var” iddiasında!

Mülkiyet hakkı önemli elbette...

Türk arazileri de var.

Rum arazileri de...

Vakıf malları da var, kilise malları da!

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Girne mi dediniz?

Omorfo mu?

İsterseniz Güzelyurt deyiniz! Karpaz'a kadar gidebiliriz.

"Adamlar üzerine inşaat yaptığı için hak iddia ediyorlar.”

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133 otel var, böyle...

1.4 milyon dönüm arazi...

İlk sahibi!

Asıl sahibi!

Tapudaki sahibi!

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Hani bu lafı bir Kıbrıslı Rum söylese ya da Birleşmiş Milletler'den birileri...

Daha önce yazdım, kaç kişi saldırdı:

“Kimin avukatlığını yapıyorsun sen.”

Avukatlık değil bu! Vicdan sahibi olmak mesele...

Bir de gerçeği görebilmek...

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Bak kim söylüyor şimdi!

Bu ülkenin hem de en milliyetçi Başbakanlarından biri..

"Adamlar üzerine inşaat yaptığı için hak iddia ediyorlar.”

Yalan mı?

Değil?

Adamlar da değil yalnız...

Kadınlar da...

Cinsiyet yönelimi ya da hangi dili konuştuğu, hangi kitaba inandığı ya da hangi şehirde yaşadığı ne fark eder! "Çalmışlar" diyor.

Tam da aynısını diyorum, "kimse kimseden çalmasın..."

"Üzerine inşaat yaptığı için hak iddia ediyorlar" diyor....

Diyor da diyor...

Çek çekebildiğin yere...