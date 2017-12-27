Ülke hepimizin ama; karar sizin...





Karl Marks, insanın doğa ile ilişkisinin her şeyi belirlediğini söylüyordu.

Yani üretim ilişkilerinde belirleyici olan çalışma aletidir. Toplumsal ilişkilerini de o şekillendirir...



Gerçekten bir toplumun üretimde kullandığı çalışma aleti değişince, toplumsal ilişkileri, hukuku, siyaseti ve örgütlenme anlayışları da değişir mi?

Değişir...



Hatta değişimin sırrı budur...

Çünkü bugün bildiğin kadar değişebilirsin...

Bilgiyle ilişkiye giremiyorsan, değişemezsin...

Bildiğin kadar düşünebilirsin ...



Bugünkü yönetim ne biliyor?

Neyi "bilerek" değiştirecek?

Hiçbir şeyi ...



Üretim araçlarını modernize edebilir mi?

Hayır!



Elinde matematik var; herkesin kabul edebileceği bir evrenseldir matematik...

Peki! Ekonomide işin matematiğini doğru kurabilir mi?

Hayır!



"Fiyat ve para" bir avuç insan arasında dolaşan bir güç haline nasıl geldi sanıyorsunuz?

Yerli girişimci her gün batıyor!

Umurlarında mı?

Değil!..

Neden umursamıyorlar? Biliyorsunuz sermaye kaybolmaz. Batanın sermayesi el değiştir...

Daha basit söylersek: Sermaye, kendilerine destek veren finans kapitalistin oluyor!

Siz hiç bankaların özel sektör teşebbüslerine %50 ortak olduğunu gördünüz mü bu ülkede ?

Bu durum Bugünkü yönetim için sorun oldu mu? Olmaz!



Gelecekle kucaklaşmak için, geçmişte yapılan hataları tekrarlamak, yerel sermayeyi batırmak, Bugünkü yönetim için büyük bir çelişki yaratmıyor.

Çünkü Bunlar, perspektifini toplumsallığa, hukuk’a, yerel’e ya da evrensel’e bakarak çizmiyor!

Sadece dünün varsayımlarına dayanarak eski "ganimet formülleri"ni, "KKTC Forever" gibi devlet kaprisleri yaratarak, kendi yandaşları için yeniden inşa ediyor!

Kısacası sandıktan çıkar çıkmaz, eski mülkiyet ilişkilerini de beraberinde getiriyor...



Hukuk mu?

Siyaset ve örgütlenme anlayışlarında hukukun yeri yok!



Kısacası , zaman harekete geçme zamanıdır...

Karşımızda statükonun kurdurduğu (YAĞMA, FUHUŞ, KUMAR, TEFECİLİK) dört sütunlu bir düzen vardır!

Bu sütunların tek tek yıkılması için CTP'nin iktidar olması gerekiyor!

CTP'nin yolu, ne sermayeye dayalı bir hiyerarşi ! Ne de statükocu açık "mapushane" !



Bizim Yolumuz:

Fırsatların değerlendirilmesi,

Pazarın paylaşılması ,

Kaynakların biriktirilmesi ve adil dağıtılması,

Endüstri, ticaret, ekonomi, turizm, sağlık, tarım, enerji, iletişim, eğitim ve diğer tüm sistemlerin yapılarının şekillendirilmesi konusunda geleneksel strateji düşünüşünün değiştirilmesi,

Sosyal adalet ve Barış içerisinde, federal çözümle de birlikte dünya ile bütünleşmektir...

Toplumu bugünkü konumundan ileriye taşıyabilecek yeni bir yol haritası budur!

Ülke hepimizin ama; karar sizin...