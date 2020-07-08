TOPLUMSAL SEFERBERLİKLE 14 GÜNDE PANDEMİ HASTANESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

Pandemi hastanesi konusu bu ülkenin alışılagelmiş siyaset anlayışının tam bir dışa vurumudur.

Hantal, çalışmaz, çarpık, bürokrasiye ve teamüllere yenilmiş bir yapımız var bizim. Tek kelime ile statüko olarak da tanımlanabilir.

Pandemi hastanesinin konusu tekrar tekrar gündeme geliyor. “Bir hastaneyi satın alalım” diyor hükümet. Sanki de normal bir zamanda ev satın alacakmışız gibi pazarlık yapılıyor.

Hükümet bu süreçte ‘devlet’ olarak mal sahibi olma görevini yerine getirmekten çok, ‘parti’ olarak emlakçı komisyonunun derdine düşmüş durumda.

Öteki yandan bir de yeni inşaat yapma planımız var. Amaç belli, biri projeyi yapmış, biri inşaat işini almış, biri malzemeyi satmış, öteki de “hani bani, hani bana” demiş.

Eğri oturup doğru konuşalım. 13 yıldır inşaatların içerisinde olan bir mimar olarak şunu söyleyebilirim: Eğer bugün bir ev projesi çizdirip inşa etmeye kalkarsanız, en iyi ihtimal ile ancak 1-1.5 sene içerisinde o inşaatı bitirebilirsiniz.

Eğer bu proje hastane projesi gibi komplike bir yapıyı yapıyor ise, ancak 1.5 yılda biter.

Eğer bu projeyi devlet bürokrasisinin içerisinde yapıp inşa edecekseniz, ancak 2 yılda ancak.

Bunun aksini söyleyenler ya sizi kandırmaya çalışıyordur ya da inşaat işinden anlamıyordur.

2 yıl, yani 730 gün sonra bitecek bir bina var devletimizin gündeminde. Bu binanın önümüzdeki aylar içerisinde ihtiyacımız olacak pandemi hastanesi işlevi göreceğini söylemek, bu halka yalan söylemekten farklı değildir.

PEKİ NE YAPMALI?

Her zaman diyoruz: ARTIK İLETİŞİM ÇAĞINDAYIZ, DÜNYA DEĞİŞTİ: DÜNYA’DAKİ ÖRNEKLERE BAKIN!

NHS Nightingale Pandemi Hastanesi 500 yataklık kapasitesini 9 günde inşa etmiş. Yanlış duymadınız, tam 9 günde!

Bizim yapmayı planladığımız 730 günlük inşaat ile karşılaştırırsak, planımız bizi 721 gün boyunca pandemi hastanesi eksikliğine mahkum edecek. 721 gün boyunca hayatımızın bir garantisi olmayacak.

9 günde biten NHS Nightingale Pandemi Hastanesi’nin dönüştürme süreci adeta bir seferberlik ile tamamlanıyor. 160 inşaat şirketi çalışıyor ve bu şirketlere 200 adet askeri mühendis günde 15 saat çalışarak uygulama çizimleri sağlıyor.

Dahası bu da yetmiyor, Dünya’ya, özellikle de bizim gibi statüko zihniyetinde kavrulmuş toplumlara bir de kılavuz yazıyor bu insanlar.

Kusura bakmayın, belki hükümet yetkililerinden birisi de okur diye bu kılavuzu öğrencilerime anlatır gibi buradan açıklayacağım:

Öncelikle ‘geniş açıklıklı ve kolonları az olan bir bina bulmanız gerekir’ diyor kılavuz. Burada çalışacak insanların kalacakları yerlere ulaşımı kolay olmalı diye ekliyor. Ambulansların ulaşımına sorunsuz olmalı. Ambulans Helikopterinin inebileceği alan yeri olmalı. Medikal gaz tanklarının konulabileceği yerler olmalı. Geniş park yeri alanı olmalı. Ambulans park alanı olmalı. Jeneratörlerle desteklenmeli. Çalışan hemşire ve doktorlar için giyinme ve duş odaları bulunmalı. Yangın kaçışı olmalı. Bunlar var ise, binanın geniş açıklıklı alanı içerisine kutu profillerinden 350cm x 430cm hasta bölmeleri yapabilirsiniz. Elektrik altyapısını bu bölgelere ulaştırıp, tüm binayı güçlü bir tek ünite havalandırabilirsiniz.

PEKİ BU MADDELERİ OKUDUK. KENDİ PANDEMİ HASTANEMİZİ NASIL UYGULAYACAĞIZ?

Öncelikle inşaattan anlayan bir bakanımız, diğer tüm görevlerini 1 aylığına askıya alacak ve sadece pandemi hastanesini yapmak ile görevlendirilecek. Hükümet pandemi hastanesinin tamamlanması için toplumsal seferberlik ilan edecek. Geniş açıklıkları olan, yeterince otopark alanı bulunan, şehirler arası yol üzerinde konumlanmış ve dönüşmesi kolay bir binamızı pandemi hastanesine dönüştürmek için seçeceğiz. Bu bakımdan Atatürk Spor Salonu, fuar alanı veya farklı bir bina değerlendirilebilir. Yeri seçtikten sonra iç mekanı düzenlemek için KTMMOB ile işbirliği yapacağız. KTMMOB üyelerine seferberlik çağrısı yapacak. Pandemi hastanesi dönüştürme sürecinde destek vermek isteyen mimar ve mühendislerin oluşturacağı geniş bir kadro ile bu tadilat çizimlerini hızla tamamlayacağız. Aynı seferberliği KTIMB ile de yapacağız. Sadece bir tane müteahhit firma ile değil, NHS örneğinde olduğu gibi olabildiğince yüksek sayıda müteahhit firma ile, işin her aşamasını bölerek ve koordineli bir şekilde tamamlayarak ilerleyeceğiz. Müteahhit firma sayısı işin hızını belirleyecek. Bu işin sonunda, yani 2 haftalık bir sürede Lefkoşa’da pandemi hastanesini tamamlayacağız. Ardından da ikinci bir pandemi hastanesi için doğu ve batı tarafında arayışlara gireceğiz.

Eğer bu işi ciddiye alırsak ve kısa süre içerisinde pandemi hastanesini bitirirsek, o hastanenin kurtardığı her insanı bu ülkedeki statükoyu değiştirerek bizlerin, yani toplumun kurtardığını bileceğiz.

Eğer bu adımları atmazsak, o zaman da olası bir salgın durumunda pandemi hastanesi eksikliğinden yaşanabilecek can kayıplarına artık ne diyeceğimizi bileceğiz:

CİNAYET!