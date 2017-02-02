Tiyatro, sınırı ihlâl etti

İki kişi oturmuş, ‘Tiyatro’nun Sınır İhlali’ diye biri kitap hazırlamışlar… Hem de ne kitap… Tam bir arşiv kitap… Tiyatro’nun Kıbrıs’ta barış için verdiği mücadeleyi yıllar içinde fotoğraflarla da destekleyerek anlatan masal gibi bir kitap…

Zaten kitabın önsözünde Yaşar Ersoy da; “Bu kitabın amacı, bellek yitimine fırsat vermeden iki tiyatro kurumunun, tiyatro sanatı vasıtasıyla verdiği barış mücadelesini belgelerle okura sunmaktır” diye anlatıyor.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan Yaşar Ersoy ve Satirigo Tiyatrosu’ndan Kostas Kafkaridis bu kitabı hazırlarken ortaya bir duvar çekilmiş Kıbrıs’ta tiyatronun ve iki tiyatro kurumunun o duvarı nasıl aştıklarını, barışa nasıl katkı yaptıklarını anlatıyorlar.

İşte tam da kitabın adını doğrulayan bir anı;

2003’te kapılar açılmıştır… Bunun bir fırsat olduğunu düşünen Satirigo Tiyatrosu LBT’yi ‘Ödenmeyecek! Ödemiyoruz!” oyununun oynanması için güneye davet eder. Gerekli izinler alınır ve dekorun yüklendiği kamyon kuzeydeki barikattan geçer ama güney barikatına takılır. KKTC plakalı araca izin yoktur. Yaşar Ersoy, Satirigo Tiyatrosu’ndan Kostas Kafkaridis’i arar. Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı bir kamyon göndermelerini ister, kamyon gelir, güney barikatından sorunsuz geçer ama o da kuzeydeki barikata takılır. “Güney Kıbrıs” plakalı araca izin yoktur. Aynı günün akşamı oynanması planlanan ve biletlerin tükendiği oyunun oynanması tehlikeye girmiştir. Yapılan girişimler de sonuçsuz kalmıştır.

Ancak sanatçının ‘sınır tanımaz yaratıcılığı’ devreye girer ve bu traji-komik durumu çözmenin yolu bulunur. Kuzey plakalı kamyon ile güney plakalı kamyonlarının tekerlekleri sınır çizgisini geçmeyecek şekilde kıç kıça gelirler. Aralarında çizgi vardır ama kamyonlar sınırı ihlal etmemişlerdir.

Bu şekilde LBT sanatçıları kuzeydeki kamyondan eşyaları, güneydeki kamyondaki Satirigo Tiyatrosu sanatçılarına taşıdılar. Dekor böylelikle taşındı ve o gece, gündüz saatlerinde ‘çaresiz!’ kalan siyasetçilerin de içinde bulunduğu izleyicilere oyun oynanmış oldu.

Başka bir anı daha var kitapta; LBT’nin ‘Barış’ oyunu sunulmak isteniyor güneyde… Gerekli izinlerin alınması amacıyla Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ziyaret ediliyor… Denktaş sakin bir şekilde dinlemiş talebi ve Lefkoşa Türk Belediyesi ile Rum Belediyesi’nin başlattıkları ortak kanalizasyon çalışmasına atıfta bulunarak “yer altından boklarınızı birleştirdiniz, üstünden de sanatınızı birleştirin bakalım” diyerek aslında vereceği izne biraz da siyasi mesaj katmış.

İşte böyle bir kitap… Tiyatronun, sanatın gücünü bir kez daha bu sayfalardan okumak ve “bellek yitimine fırsat vermemek” için kitaplığınızda bulundurunuz.

İlaç zammı

Geçtiğimiz hafta ‘Zam yok ama ilaçlar zamlı’ başlıklı bir yazı yazmıştım. O yazının ardından Eczacılar Birliği Başkanı Cevher Cem Süzal ve Birlik Veznedarı İsmet Tufan aradılar. “Yanlış bilgilendirme” olduğunu söylediler.

Ben yazıyı yazmadan bir gün önce Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “ilaçların %96’sının Türkiye’den geldiği, dolayısıyla zammın kaçınılmaz olduğu” belirtilmişti.

Ben de Türkiye’de henüz zammın olmadığını, sadece sabit kurun değiştiğini ve bundan dolayı da zammın 20 Şubat’tan sonra yansıyacağını yazmıştım.

Birlik yetkilileri bu bilgiyi düzelttiler ve 25 Aralık’ta zaten 210 kaleme zam geldiğini, 20 Şubat’ta kur sabitlemesindeki değişiklikten sonra bütün ilaçlarda %10.65 daha zam geleceğini ifade ettiler.

Yetkililerin vermiş oldukları bilgileri buraya almak istedim.