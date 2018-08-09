‘Tek yol’ bu değilse, sizin yol nereye çıkar?

“Tek Çare Federasyon” çığlığı bir “normalleşme” talebidir.

Niye rahatsız oluyorlar?

“Olmazsa, ölürüz” değildir.

Ölmeyiz.

Bunun için mi sevinmeliyiz?

* * *

Çözümsüzlük koşullarında bugünü iyileştirmek mümkündür.

Ama yetmez.

Gelecek belirsizdir.

Ve içimizi kemiren işte bu belirsizliktir.

* * *

“Tek Çare Federasyon” sürdürülebilir bir geleceğin canla, başla, akılla, umutla tarifidir.

Yine de “tek çare” değilse!

Peki çare nedir?

44 senede 44 hükümet modeliyle niye bu çare üretilememiştir?

* * *

“Federal Kıbrıs” her meseleyi çözüme bağlamak değildir.

Ama “çözümsüzlük” Kıbrıslı Türkler için başlı başına bir meseledir.

* * *

“Tek yol çözüm”dür çünkü…

Diğer yollar dünyaya çıkmıyor.

* * *

“Bu düzen çözüm olmadan değişmez” demek, “hiçbir şey olmaz” anlamına gelmiyor.

Oluyor.

Ama yetmiyor!

* * *

İstikrarlı bir paraya sahip olabilir misin, çözüm yoksa?!

Toprağı gerçekten senin yapabilir misin?

“Söz”ün kime yeter, “iraden” neye?

* * *

Evimizin önünü süpürebiliriz.

Bak, süpürmüyor kimse.

Pis!

Evet, süpürebiliriz.

Ev bizimse (!)

* * *

Çok daha dürüst yönetebilirsin...

Samimi, iyi niyetli...

Adaletli ve eşitlikçi...

Yine de...

“Çözüm” yoksa “yok” gibisin!

* * *

“Tek Yol Federal Kıbrıs” diyenlerin bir önermesi var.

Demeyenlerin ne?

* * *

44 senedir bu koşullar var.

Garantörse garantör...

“Devlet”se devlet var...

Meclis var... Elçilik var...

Egemenlik “kayıtlı, şartlı” var.

Asker var... Barikat var...

Niye olmuyor?

* * *

“Tek Yol Federal Kıbrıs”a öfkelisiniz ya…

Sizinki de “Tek Yol”u anlatıyor.

Ve bu yol yıllardır hiçbir yere çıkmıyor!