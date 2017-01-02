Sokak Ağzıyla  ‘Yeni Yıl’

Yıllardır, her yeni yıla umutla girdik ama her yeni gelen yılı da umutsuzluklar içinde geçirdik...

Dilerim 2017, 2016’dan beter olur. Azdır bile bize...

Bir zamanlar, Noel’i Rum arkadaşların misafiri olarak, yeni yılı da onları bize misafir ederek geçirirdik...

2017 da, yok çözümdür yok referandumdur kavgaları içinde geçecek. Şimdiden belli değil?

Umarım 2017’de 2016’yı çok aramayız... Ben şahsen 2016’da 2015’i çok aradıydım da...

Artıg benim hiçbir şey umurumda değil. Ne Bayram ne Yeni Yıl ne da başga bişey. Gün işler gün yerim. Vur patlasın çal oynasın...

2017 yılına geldig ??? Bana ne be amma...

Tüm olumsuzlukların artık bitmesi, yeni yılın bizlere yepyeni ufuklar açması en büyük dileğim.

Yeni yıl geldi? Eskisine ne olduydu da yenisi geldi?

Yeni yıl gelinca şehir içi yollardaki çukurlar kapanacak?

Zaten gelecek seneden itibaren yeni yıl kutlamalarını da yasaklayacaklarmış duyduğuma göre. Gelecek seneden itibaren Hicri Takvime geçiyormuşusuz Anavatanla beraber.

Duydunuz? 2017’de hükümetimiz Mercedesleri satıb onların yerine dört dane makam helikopderi alacakmış.

Nefret etmeye başladım artık geçip giden yıllardan. Yenisi de umurumda değil...

Bir fıkracık anlatayım size? Ülkelerden birinde Başkan halkının Yeni Yıl’ı nasıl karşıladığını merak etmiş. Yaveriyle, sessiz sadasız, korumasız, polissiz şehrin en kalabalık caddesine gitmiş. Bir de ne görsün.. Kalabalık olduğu yerde durmaksızın zıplayıp duruyor. Yaverine dönüp sormuş:

“Ne oluyor bunlara böyle ?”

“Halk aklını kaçırmış durumda efendim. Kendilerini pop-corn zannediyorlar...

Başkanın gözüne, az ileride, kaldırım üzerinde sessizce, hiç kıpırdamadan oturan bir adam ilişmiş. “Peki o ? O neden böyle sessiz ve durgun ?”

“O da kendi tavaya yapışmış pop-corn sanıyor efendim...”

Bu gadar karamsar olmayın be arkadaşlar...İnşallah 2017 daha güzel olacak...

2017’de yeni hükümet..Belki da yeni seçim... Gene sandık...Sonrası gene hüsran... Alışmadınız daha ?

Yeni yıl bahane. Mangallar şahane...

2016’da Girne’ye bile gar yağdı. Bu sene da daş yağar herhalde.

Dünyada hayır galmadı. Ben garar verdim 2020’de Mars’a yerleşeceğim.

Neyi kutlayacayık onu da şaşırdık artık. Noel mi kutlarık yoksa yeni yılı mı ? Noel başka yeni yıl başka şeydir be arkadaşlar....

En çog üzüldüğüm 31 Aralığın Cumartesi’ye rastdaması oldu. Aha bir tatil günü daha gaybeddik...

Şöyle veya böyle bir yılı daha yedik. Allah kerim yeni yıla...Biz yılı mı yedik ? Yoksa yıl bizi mi yedi ? O da belli değil...