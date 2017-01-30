Sevginin yolu

Baf’ın delidolu dalgalarının vurduğu kumsalların birinden almış adını. Gözlerindeki muziplik bu yüzden ve o derin anlam. Afrodit ile aynı sularda yıkanmış ataları, ondan yunan mitolojisine olan bu tutkusu, Olympus zirvelerini görme arzusu. Babylon efsanesini anlatıyor yabancı dil öğrenme sevdalılarına. Anlattığı hikâyelerdeki mucizelere içtenlikle inandığından olsa gerek, mucizeler pek bir gerçek duruyor Lara anlatınca.

Rüzgârlarla yarışıyor bir kısrağın yelesine sımsıkı yapışıp, yenilgi nedir bilmiyor. Kim demiş futbol erkek sporu diye? Yeşil sahalar ondan soruluyor. Pes etme diye uyarıyor beni, onun kadar becerekli olamadığım zamanlarda, kazanana kadar vazgeçmemelisin!

Kendini tanıtmak için seçtiği resimde, bir köpeğin boynuna sarılıp gülümsemiş. Dostlarımız dediği hayvanların etini tüketmeyi ciddi bir kararlılıkla reddediyor tanıdığım en küçük vejeteryan. Bu bilince saygı duymamak elde mi?

Yanlışlıkla bir karıncanın üzerine basmış, buğulanıyor bal rengi gözleri. Görmedim seni, özür dilerim diye mırıldanıyor. Cansız bedeni alıp bir ağaç köküne bırakıyor, saygıyla.

Sokakta yaşayan hayvanlar için kahroluyor Lara. Çaresizliği kabul etmesi imkansız. Bir yol olmalı, insanlar bu kadar acımasız olamaz diye ayak diretiyor. Tanıdığı herkese kulis yapmaya koyuluyor, hayvanlara yuva bulma umudu ile.

Yaptığımız alışverişten kalan bozukları bana verir misin dediği zaman, şeker alacağını düşünmüştüm. Az ilerdeki dilencinin avcuna sıkıştırıyor O usulca, yanına sabah kahvaltısından paketlediği yarım çöreği ekliyor. Kimsenin dilenmek zorunda kalmadığı bir dünya diliyor gözleri. Benimkiler nemleniyor.

Elinde tuttuğu muz kabuğunu yol boyu taşıyor, bir yandan çöp bulamadığı için dertli, söylenip duruyor. Organik biliyorum, çevre kirliliği yaratmaz ama yere atamam, çirkin görünüyor diye açıklama yapıyor bir de üzerine. 11 yaşında daha...

Nasıl gururlanıyorum.

Sen çok güzel bir çocuksun diyorum. Aynı heyecanla cevap veriyor;

‘Biliyorum. Doğayı, insanı, dünyayı, tüm canlıları seviyorum.’

Kendine olan güvenine, kocaman yüreğine hayran kalıyorum bu cimcimenin, hiç değişmemesini diliyorum evrenden.

Okuyor, düşünüyor, sorguluyor, tartışıyor Lara. Hayata gülen gözlerle bakıyor, doğru bildiği yolda dimdik ilerliyor, sevginin yolunda!

Tuttuğu yol hep açık olacak, görüyorum.