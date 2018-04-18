POZİSYON meselesi

İki lider 9 küsur ay sonra nihayet buluştular. İki saat baş başa, bir buçuk saat da Bayan Spehar ile yemekte görüşüp konuştular.

Sonuç?

Hala ‘gol’ yok.

Hala maç ‘sıfır sıfır’.

Hala iki liderin 3 yıllık devrinde ‘sıfıra sıfır elde var sıfır’ hali devam ediyor.

Tek ‘olumlu’ gelişme ‘BM Genel Sekreteri temsilci atarsa, buna itiraz etmeyecekleri’ cümlesi.

Belirsizliklerle dolu bir cümle o da zaten…

Guterres bu ‘gönülsüzlük’ karşısında niye ‘temsilci’ atasın ki?

Crans Montana’da ortaya koyduğu ‘çerçeve’ye bile sahip çıkmayan Akıncı ve Anastasiadis’e neden ‘üst düzey’ yetkili göndersin ki?

Liderler ‘karşı tarafta değişiklik yok’ deyip, alt perdeden de olsa yine birbirlerini suçlama oyununu sürdürdüler ‘yemek’ sonrası da…

‘Pozisyon tespiti’ dışında bir şey yapmadılar.

‘Gol pozisyonu’ yok ama, liderlerin terk etmedikleri ‘pozisyonları’ var.

Demek ki ‘iyi pozisyon’ almışlar.

Kendileri öyle inanıyor olmalı ki, ‘pozisyon’ değiştirmeden, çakılı duruyorlar dokuz buçuk aydır.

Çözüm isteyenler ‘dokuz buçuk’ doğuruyor olsa da, liderlerin ‘pozisyon’ları aynı kalmaya devam edecek demek ki…

Ne hoş!..

* * *

Liderler takındıkları tavrı, yani –kendi deyimleri ile- ‘pozisyonlarını’ koruyorlar da, acaba toplumsal ölçekte bu ‘pozisyonlar’a ne kadar destek var?

Desteği geçtim. Liderlerin ‘hangi pozisyon’da ısrar ettiklerini bilen var mı?

Kendi adıma bildiğim şu:

Akıncı ‘ucu açık müzakere olmaz, gaz konusu da müzakerelere dahil edilmeli’ diyor. ‘Pozisyon’ dediği bu herhalde…

Anastasiadis ‘Hidrokarbonu masada konuşmam, garantiler konusunu netleştir’ diyor. Herhalde onun pozisyonu da bu…

Bir ‘inatlaşma’ hali gibi duruyor.

Aşılamayacak pürüzler değil bunlar, ancak belli ki ‘bilmediğimiz’ başka hikayeler var perde gerisinde…

Yoksa Crans Montana’da ‘az daha çözülüyordu’ iddiaları mı yalandı?

Eğer o iddialar ‘doğru’ iseydi, Guterres Çerçevesi içinde kalan öneriler masaya konulmuş iseydi, şimdiki ‘pozisyonlar’ ortaya çıkmamalıydı.

Mantık bunu tarif ediyor.

Lakin ‘mantık dışı’ olmasa da, ‘gündem dışı’ faktörler olmalı, liderlerin bu ‘inatlaşması’nda…

Ne olabilir acaba?

Türkiye ile Yunanistan ‘Kıbrıs’ı buzdolabında tutalım’ diye anlaşmış olabilir mi mesela?

‘Olmaz’ mı diyorsunuz?

Bence demeyin.

Unutmayın ki Crans Montana sahnesindeki oyunu da onlar yazıp yönetmişti.

O yüzden ‘İsviçre’den bir şey çıkmayacak’ demiştim, daha en başından…

Sağolsun, Çavuşoğlu-Kocias ikilisi bizim liderlerin önüne geçmiş, süreci domine etmişlerdi.

Sonra bir moral çöküntüsü, bir serzeniş furyası…

‘Pozisyonlar’a bir de bu açıdan bakmak lazım.