Popülist Pusula

Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS), Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısını ölçmek ve bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisini değerlendirmek amacı ile üç ayda bir düzenli olarak yaptığı çalışmanın sonuçlarını dün basına açıkladı.

Haziran 2020 döneminde 500 kişi ile telefon üzerinden yapılmış anketin sonuçları çarpıcı ancak pek şaşırtıcı değil. Katılımcıların %76.9 işlerin yanlış bir yönde gittiğini düşünüyor. Hükümetin aldığı kararların bilimsel dayanaktan yoksun, tutarsız, adaletten uzak olduğu artık gün gibi ortada. Bu yüzden sonuçlar beni hiç şaşırtmıyor.

El yordamı ile alınmış Bakanlar Kurulu kararlarına her gün bir yenisi ekleniyor. Hükümetin pusulası, sağduyu yerine, popülizme, pandemi sürecinde halkın sağlığını korumak yerine, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayarlanmış, maalesef. Seçimleri hemen yapalım kurtulalım artık bu yaklaşımdan diyoruz, ona da yanaşan yok.

Anastasiades ile Akıncı kapıları karşılıklı belirli kategorilere açmak için 8 Haziran tarihinde mi anlaşmış? Hükümet o kapıları 22 Haziran tarihinde açar. Bu arada giden gelemez, gelen gidemezmiş, ne gam. Anastasiades Lokmacı kapısını kapatıp yaya geçişler için Ledra Palas’ı mı işaret etmiş, o zaman Lokmacı açılıp, Ledra Palas kapatılmalı. Metehan kapısından yürüyerek geçmek kalmış Lefkoşalı’ya tek çare kime ne. Zaten güneye de geçme, ne işin var?

Türkiye’den gelecek turistlere havaalanında ücretsiz PCR testi yapılacağını açıklıyor Sağlık Bakanı. Güneye geçecek KKTC vatandaşları için PCR testi 300 TL. Bu vatandaşların her ay sağlık hizmeti almak adına düzenli sosyal sigorta yatırımı yapmaları konumuz ile alakasız elbette.

PCR testinin sonucu çıkana dek turistler kendi kendilerini kalacakları tesislerde izole edecekmiş, Sağlık Bakanı öyle diyor. Turizm istatistiklerine bakmak bizim aklımıza geliyor, Sayın Bakan’ın aklına geldi mi bilmiyorum. Meslektaşım Güner Mükellef kontrol etmiş, ‘Turizm istatistiklerine göre ülkeye gelen yolcuların % 37'si turizm tesislerinde konaklamayıp ülke geneline dağılıyor’.

Bu ülkeye dağılan turistlerin PCR testi çıkana kadarki temaslarını nasıl denetleyeceksiniz?

Turizm tesislerinde konaklayanlar kendilerini nasıl izole edecekler, kim denetleyecek?

Yerli turizmi canlandırmak için sürekli çağrılar yapılıyor. Test sonucunu bekleyen kişi ile yerli turistin veya çalışanın teması nasıl engellenecek?

Testin sonucu pozitif çıkarsa ne olacak?

Ya aynı uçakta pozitif sonuçlu kişi ile temas edenler, onların ettiği temaslar?

Bu sorulara hükümetin cevap verebilmesini bekleyecek kadar veya vereceği cevaba inanacak kadar naif değilim. 2 ayımızı evimizde kapalı geçirdik. Bunun amacı bir Pandemi Hastanesi yapılmasına, tıbbı malzeme alınmasına, sağlık sisteminin hazırlanmasına fırsat vermekti. Böyle bir şey yapılmadı, sağlık emekçileri feryat figan; ‘Sağlık sistemimiz hiç hazır değil’.

CMIRS anketine katılan 500 kişinin 450’si de aynı görüşte; ‘ülke yeni bir koronavirüs dalgasına hazır değildir’. Katılımcıların %63.2’si 1 Temmuz tarihinde uçuşların başlamasına karşı çıkıyor. Tekrar ediyorum, %63.2!

Ekonomistler yıl sonuna kadar ekonomide %20-%25 oranında bir daralma öngörüyorlar. Ekonomi Bakanı bu ekonomik gerçeklikte, yeni bir kapanmanın söz konusu olamayacağını söylüyor. Bu koşullar altında günde ortalama 1500 yeni vaka ile karşılaşılan Türkiye’den gelecek turistleri karantinasız ülkeye almak tam anlamı ile aymazlıktır. Bu kararın altından kalkamazsınız. Bizi düşünmüyorsunuz biliyorum, bari yaklaşan seçimleri düşünün.

Popülist pusulanız bile karantinasız girişi göstermiyor zahir.