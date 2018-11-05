Patates baskısı
Patatesi yazacak değilim!
“Patates baskısı” misali pek de estetik değeri olmayan akıl tutulmasını yazmayı yeğlerim.
* * *
"Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" dedi, Dışişleri Bakanı!
Misal doğru olabilir, örnek yanlış.
* * *
"Ev sahibi" olmak için ev alırsınız!
Gasp etmezsiniz!
* * *
"Öyle değil" diyorsanız.
Niye masadasınız?
Niye “tanınma turları”na çıkmıyor, Birleşmiş Milletler’le “tam üyelik” görüşmelerine başlamıyorsunuz?
* * *
Kıbrıslı Rumlar komşu değildir.
Bu ülkenin, bizimle birlikte, ortak yurttaşıdır.
Kader ortağımızdır.
Siyasi eşitimiz.
İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, sevinciyle dün'ümüzdür...
Ve ne olursa olsun yarınımız...
* * *
Kıbrıslı Rum liderliği siyasi eşitliği hayata geçirecek çözümü sindirmekte zorlanıyor, doğrudur.
Ama...
Kimi Kıbrıslı Türk egemenler de "gaspçı" olduğunu kabullenmekte zorlanıyor nedense!
* * *
Gücenmeyiniz “gasp” dedim diye!
"Bir malı sahibinin elinden zor kullanarak alma" demektir.
* * *
Biri "devleti" almıştır, zorla...
Biri toprağı...
Şimdi "kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür" durumudur yaşanan!
* * *
Bu akıl akıl olsa eğer...
1974'ten bugüne 40 küsur sene geçti, sonuç gelirdi.
Hani nerede?
* * *
Kötü komşu insanı ev sahibi yapar, derler ya… Bu zihniyet de hepimizi “yurtsuz” yapıyor, sadece...