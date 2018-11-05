Patatesi yazacak değilim!

“Patates baskısı” misali pek de estetik değeri olmayan akıl tutulmasını yazmayı yeğlerim.

* * *

"Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" dedi, Dışişleri Bakanı!

Misal doğru olabilir, örnek yanlış.

* * *

"Ev sahibi" olmak için ev alırsınız!

Gasp etmezsiniz!

* * *

"Öyle değil" diyorsanız.

Niye masadasınız?

Niye “tanınma turları”na çıkmıyor, Birleşmiş Milletler’le “tam üyelik” görüşmelerine başlamıyorsunuz?

* * *

Kıbrıslı Rumlar komşu değildir.

Bu ülkenin, bizimle birlikte, ortak yurttaşıdır.

Kader ortağımızdır.

Siyasi eşitimiz.

İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, sevinciyle dün'ümüzdür...

Ve ne olursa olsun yarınımız...

* * *

Kıbrıslı Rum liderliği siyasi eşitliği hayata geçirecek çözümü sindirmekte zorlanıyor, doğrudur.

Ama...

Kimi Kıbrıslı Türk egemenler de "gaspçı" olduğunu kabullenmekte zorlanıyor nedense!

* * *

Gücenmeyiniz “gasp” dedim diye!

"Bir malı sahibinin elinden zor kullanarak alma" demektir.

* * *

Biri "devleti" almıştır, zorla...

Biri toprağı...

Şimdi "kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür" durumudur yaşanan!

* * *

Bu akıl akıl olsa eğer...

1974'ten bugüne 40 küsur sene geçti, sonuç gelirdi.

Hani nerede?

* * *

Kötü komşu insanı ev sahibi yapar, derler ya… Bu zihniyet de hepimizi “yurtsuz” yapıyor, sadece...