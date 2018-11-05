Lefkoşa23 °C

  1. YAZARLAR

  2. Cenk Mutluyakalı

  3. Patates baskısı
Cenk Mutluyakalı

Cenk Mutluyakalı

Yazarın Tüm Yazıları >

Patates baskısı

A+A-

 

Patatesi yazacak değilim!
“Patates baskısı” misali pek de estetik değeri olmayan akıl tutulmasını yazmayı yeğlerim.

*  *  *

"Kötü komşu insanı ev sahibi yapar" dedi, Dışişleri Bakanı!
Misal doğru olabilir, örnek yanlış.

*  *  *

"Ev sahibi" olmak için ev alırsınız!
Gasp etmezsiniz!

*  *  *

"Öyle değil" diyorsanız.
Niye masadasınız?
Niye “tanınma turları”na çıkmıyor, Birleşmiş Milletler’le “tam üyelik” görüşmelerine başlamıyorsunuz?

*  *  *

Kıbrıslı Rumlar komşu değildir.
Bu ülkenin, bizimle birlikte, ortak yurttaşıdır.
Kader ortağımızdır.
Siyasi eşitimiz.
İyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, sevinciyle dün'ümüzdür...
Ve ne olursa olsun yarınımız...

*  *  *

Kıbrıslı Rum liderliği siyasi eşitliği hayata geçirecek çözümü sindirmekte zorlanıyor, doğrudur.
Ama...
Kimi Kıbrıslı Türk egemenler de "gaspçı" olduğunu kabullenmekte zorlanıyor nedense!

*  *  *

Gücenmeyiniz “gasp” dedim diye!
"Bir malı sahibinin elinden zor kullanarak alma" demektir.

*  *  *

Biri "devleti" almıştır, zorla...
Biri toprağı...
Şimdi "kendi gözündeki merteği görmez, elin gözündeki çöpü görür" durumudur yaşanan!

*  *  *

Bu akıl akıl olsa eğer...
1974'ten bugüne 40 küsur sene geçti, sonuç gelirdi.
Hani nerede?

*  *  *

Kötü komşu insanı ev sahibi yapar, derler ya… Bu zihniyet de hepimizi “yurtsuz” yapıyor, sadece...

 

 

 

Bu yazı toplam 188 defa okunmuştur.
Önceki ve Sonraki Yazılar