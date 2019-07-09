O zaten kurulmuştu

"İnsansız Hava Araçları" adamıza geliyormuş.

Üzerinde bayrak olsun da, insan, olmasa da olur canım (!)

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"Beyinsiz İnsan Araçları"ndan sonra “İnsansız Hava Araçları” pek ilginç gelmiyor.

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“Uluslararası camia”ya seslenmek için niye o kadar yol gidiliyor, onca masraf yapılıyor, anlamıyorum.

Anadolu Ajansı’nın zaten Kıbrıs’ta şubesi var.

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Mağusa Belediyesi'nin Derinya Plajı yeniden hizmete açılmış.

DNA testi girişte mi olacak, yıkandıktan sonra mı?

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“Trafik Seferberliği başlatalım" denmiş. Dışişleri Bakanlığı'nı Trafik Bakanlığı'na dönüştürelim, en azından, hayatımıza dokunur.

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Birisi adaya gelir de Kıbrıslı Rum lideri ziyaret eder, kuzeye uğramazsa eğer, kıyamet kopar. Birisi Türkiye’den gelir de Kıbrıslı Türk lidere uğramazsa eğer, o durumda susulur.

Biz buna "TC ayarı" diyoruz.

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Devlet Planlama Örgütü (eski) Başkanı, 11 yılda 8 Başbakan'la çalışmış.

Örgütlü devlet buna denir işte.

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Ekonomik Konferans’ta Akıncı’ya “konuşma hakkı tanımayan” Ticaret Odası “kraldan çok kralcılık” yapmış. Davetli olduğu halde “Konuşmazsam gelmem” diyen Başkan da biraz kibirli davranmış.

Protokol “dinlemeye” de gitmeli ara sıra, nasılsa mikrofona yakın, her istediğinde konuşuyor.

Ve keşke biraz da konferansın sonucunu tartışsak diyorum.

* * *

Başbakan sabahları “manzara” fotoğrafları paylaşmıyormuş artık...

Kırk senede bir gelen füze için Başbakan’ı küstürdünüz.

Oldu mu şimdi?

* * *

TC Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü kurulacakmış.

UBP-HP Hükümeti değil miydi o!

Bir daha mı kurulacakmış?