MAĞUSA'YA 'ÖZEL' İMAM HATİP





TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Kıbrıs'ta her ilçeye bir imam hatip okulu' buyruğu birer birer yerine getiriliyor.

Haspolat'taki Hala Sultan'da şeriatçı işler nihayet sokağa taşarken, 'her ilçeye imam hatip' projesi de adım adım ilerliyor.

Vakıflar İdaresi'nin Türkiye'deki bir vakfa Ozanköy'de verdiği araz basına yansımıştı. Vakıflar Yönetim Kurulu marifetiyle kotarılan o meselenin ardından Mağusa'da da benzer bir girişimin olduğu anlaşılıyor.

Eğitim Bakanlığı Özdemir Berova ile 'gelmiş geçmiş en kötü dönemi’ni yaşarken, anlaşılan o ki kimi bürokratlar da Anayasa ve yasaların kendilerine çizdiği sınırların dışına çıkmayı ya da -en azından- yetkilerini kullanmaktan uzak durmayı yeğlediler. Özellikle de laik eğitim konusunda!..

Kıbrıs'ın kuzeyinde İslam adı altında Sünni yaşam biçimini dikte ettirmek için yazılmış program adım adım uygulanırken, Eğitim Bakanlığı pısırık tavrını sürdürüyor.

Tarih ne yazık ki böyle yazacak.



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Sünnileştirme operasyonu çerçevesinde Mağusa için öngörülen formül 'özel imam hatip' olmuş. Baktım, Türkiye'de bile İmam Hatip'in 'özeli' yok!

Peki ama neden bizde 'özel ilahiyat okulu' açılmak istensin?

Eğitimciler gülerek cevap veriyor bu soruya...

"Haspolat İlahiyat Koleji'nde yaşadıkları sıkıntıların benzerini yaşamamak için..."

Doğru...

Haspolat'taki bir 'devlet okulu' ve oraya istedikleri müdürü, muavini, öğretmeni atayamadılar.

Yollayabildikleri 'hocalar' gereğini yapıyorlar gerçi, ama okul öğretmenlerinin çoğu KKTC tarafından atanıyor. Hem sendikaları da var!

Tam bir 'baş belası'(!)

Demek ki ne yapmalı?

Bundan sonrakileri 'özel' statüyle açmalı...

Ne devlet girebilsin kapıdan ne -hele- ne de sendika!..



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Eğitim Bakanlığı Mağusa'daki bu girişimle ilgili 'tıs' çıkarmıyor. Daha önce Girne'deki girişimi de gizlemişlerdi. Toplumun hamurunu değiştirmek isteyenlere yardım ve yataklık ve de yalakalık böyle olur işte!..

Mağusa'da 'özel imam hatip okulu' açma girişiminin arkasından da Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu ve Türkiye'deki Maarif Vakfı çıkarsa sürpriz olmaz.

Zaten hatırlayın, Vakıflar İdaresi Yönetimi Ozanköy'deki arazi için "Orada fakir çocuklar için eğitim verecek bir okul"dan söz etmişlerdi. Vakıflar İdaresi Müdürü İbrahim Benter "Anaokuldan liseye kadar, KKTC Eğitim Bakanlığı ve Maarif Vakfı işbirliğinde, uluslararası bir okul"dan söz

etmişti.

Yani işin içinde Eğitim Bakanlığı da var. Hep vardı. Ama gizlediler.

Özdemir Berova aylar önce bunu inkar etmişti. Sonra bir şekilde doğruladı.

Şimdi o koltuk boş. Bakanlık bürokrasisi ise yine suskun... Haspolat'a gönderilen denetmenler konusunda dahi...



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Kıbrıslı Türkleri adım adım kendi yaşam biçimlerine benzetmek isteyenlere ses çıkarmayanlar bu topluma bir şey veremez.

TC Büyükelçiliği'nin himaye ve koruması altında atılan bu adımların Anayasal ve yasal bakımdan da ama asıl toplumsal kültür bakımından uyumsuz ve uygunsuz olduğu ortadadır.

Lakin proje adım adım hayata geçirilmek isteniyor.

Bir yandan Mağusa için 'özel' statüde bir imam hatip okulu için girişim olduğu ortaya çıkarken, diğer yandan da Vakıflar İdaresi'nin bütün uyarılara rağmen Maarif Vakfı'na 70 dönüm araziyi -kendi yetkileri içinde olan sürede- 10 yıllığına kiralamak üzere yarın (salı) toplantı yağmaya

hazırlandığı söyleniyor.

Ortada hükümet yokken, Vakıflar'ın yönetim kurulu böyle bir adım atarsa, bir kez daha anlayacağız ki oraları siyasi irade falan değil, başka

yerlerden gelen rüzgarlar idare ediyor.

Sahi, Lefkoşa'dan sonra Girne ve Mağusa 'tamam' da, Güzleyurt, İskele ve Lefke'nin imam hatipleri nerede?

"Her ilçede bir tane olacak" buyurmamış mıydı Çavuşoğlu?

Çıkar yakında onların da kokusu!..