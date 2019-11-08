Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi DAHA FAZLA BETON





Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı yeni “tarımsal araziler”in de imara açılması ile karşımıza çıktı. İlk Taslak, 9 Ağustos’ta kamuoyuna sunulmasının ardından “daha fazla betonla” yenilendi.

Yeni taslak Birleşik Kurul’a sunuldu, ilgili belediyelere gönderildi.

Ancak henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.



Yeni taslağa ulaştık



Yeni taslağa ulaşmak, bilgi almak, toplumu aydınlatmak için birkaç gündür çabalıyorum.

161 sayfalık çok detaylı ve teknik bir plan var.

Takdir edersiniz ki bunu çok daha detaylı yorumlaması gereken şehir plancılar, mühendisler, mimarlar ve diğer paydaşlardır.

Ancak ilk dikkat çeken nokta “imara açılacak alanların” artırıldığı oldu.





Tarım arazileri imara açılıyor



Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın son taslağında, özellikle İskele’de yeni “tarımsal araziler”in imara açıldığı görülüyor.

İki farklı taslakta, iki haritayı üst üste koyduğunuz zaman bu fark “bariz” ortaya çıkıyor.

Mutluyaka köyünde de yeni taslakla birlikte çok sayıda arazi imara açılıyor.

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu, “Tarım Bakanlığı kendi arazilerini inşaata açtı, koruması gereken toprakların imara açılmasını teşvik etti” iddiasını ortaya koyuyor.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan’la konuştuğum zaman bir anlamda bu iddia doğrulanıyor: “Tarım Dairesi’nden aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda bu araziler imara açılmıştır.”

Buna niye ihtiyaç duyulduğunu soruyorum:

“Kırsalda, köy yerinde insanları tutmak amacıyla, asfalt yolu olan tarımsal arazilerde 300 metre kare, azami konut sayısı 2 olacak şekilde bir açılım yapıldı” diyor.

Çok daha net yanıt istiyorum: “Yeni açılan bu alanlar tarımsal arazi mi?”

“Evet, tarımsal arazidir” yanıtı alıyorum.

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise “Meseleye bu kadar yüzeysel bakamazsınız, yatırımcı geçmişte bu arazileri üzerine inşaat yapabilecek şekilde satın almış, para ödemiştir. Şimdi siz bu insanlara buralarda tarım yapılacak diyemezsiniz. Bunu demeniz için onları tazmin etmeniz gerekir” diye konuya yaklaşıyor.



1.911’den 4.033’e

‘İmar Planı’ taslaklarında rakamlara bakarsak, değişimi daha iyi anlayabiliriz:

İlk taslakta 1911 hektar olan yapılaşmaya açık alan yeni taslakta 4.033 hektara çıktı.

İlk taslakta 89.489 olan ‘Azami Konut Adeti’, yeni taslakta 111.290’a yükseldi.

Mağusa’da 27.232 olan ‘azami konut adeti’ 34.603’e çıktı.

Yeni Boğaziçi’nde 15.777 olan ‘azami konut adeti’ ise 18.785’e yükseldi.

İskele’deki artış özellikle dikkat çekti.

İskele’de 46.480 olan azami konut adeti 57.902 oldu



Bu planı kim yaptı?

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu’na soruyorum: “Gördünüz mü planın son halini?.”

“Yok” diyor. İddiası önemli: “Bu plandaki en son harita Müteahhitler Birliği – Emlakçılar Birliği ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından çizilmiş ve dayatılmıştır.”

İlginçtir, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da bu iddiayı doğrulayacak nitelikte konuşuyor:

“Şehir Planlama’dan bize, planın son taslağını Müteahhitler Birliği ve Ticaret Odası’yla birlikte yaptıklarını söylediler.”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan farklı konuşuyor:

“İlk tasarı ile şu anda Birleşik Kurul’a sunulan tasarı arasındaki farkın sebebi gelen taleplerin değerlendirilmesi doğrultusunda olmuştur. En son taslağı da şehir plancılarımız hazırlamıştır. Bu taslak yüzde seksen oranında katılımcı bir zihniyetle oluşmuştur.”





Sadıkoğlu: İki sunum arası 300 hektar



Yeni İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’yla konuşuyorum, isyan ediyor ve söyledikleri insanı düşündürüyor:

“Bu süreçte ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Geçen hafta Şehir Planlama’dan bir sunum yaptılar, görüşlerimiz tümüyle örtüşmese dahi bir uzlaşı sağladık. Beş gün sonra yeniden geldiler, bir baktık, 300 hektarlık yeni bir alanı daha inşaata açtılar. Bu nereden çıktı, diye sorduk. Bize, Müteahhitler Birliği ve Ticaret Odası’yla yaptıkları görüşmeler sonucunda böyle bir karar aldıklarını söylediler. Kanalizasyon çalışmalarımıza başladık, ilk sunuma göre dahi 21 milyon Euro yatırıma ihtiyacımız var. Peki bu parayı kim verecek? Yoksa binalar yapacağız ama kanalizasyonu olmayacak, lağımı denize mi dökeceğiz? 21 milyon Euro yatırıma ihtiyaç vardır, bize danışmadan, fikirlerimiz alınmadan, yeni yerler daha imara açıldı. Peki kanalizasyon altyapısını kim yapacak? Long Beach çok süratle büyüyor, biz daha mevcudu nasıl çözeceğimizi düşünürken, yeni alanlar imara açılıyor. Bizimle değil, Ticaret Odası ya da Müteahhitlerle uzlaşılıyor.”



İmar Planı mı rant planı mı?



“Birinci Dereceden Tarım Arazileri’ni imara açtılar, Şehir Plancısı arkadaşlar ellerini vicdanlarına koysunlar, gerçekten bunu hazmettiler mi, bu imar planı mı oldu, rant planı mı oldu. İskele’ye üniversite şart diyorlar ancak planda üniversitenin yeri yok, bu nasıl iş.”

Bu sorular önemli…

BU plan ne planı gerçekten?









