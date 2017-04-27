Konuştu-söyledi-yaptı

Birileri konuştu yine;

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanlarından biri olan Yiğit Bulut “KKTC, Türkiye’nin denizaşırı bir vilayeti olmalıdır” dedi. Erdoğan’ın bilmem kaç tane olan başdanışmanlarından biri olan Bulut, bunu ‘bir yurttaş’ olarak söylediğini ifade ediyor ama sonuçta dedik ya; danışman… Hem de baş danışman… Ekonomi konusunda baş danışman ama sürekli böyle laflar da ediyor. Daha önce de böylesine laflar sarf etmişti. Şimdi de etti, daha da edecek herhalde... Daha neler sarf etti Yiğit bey; “Türkiye’nin denizaşırı bir vilayetidir, bir plakası, bir valisi olur. Orada bir Cumhurbaşkanı, Başbakan, bir Meclis var ve sonuçta bunun masraflarını Türkiye ödüyor" da diyor… Tabii bu laflara söyleyecek çok laf var ama böylesine alt seviyede sarf edilen sözlere söylenecek laflar da aynı seviyede olmazsa bir anlam ifade etmez gibi geliyor bana, o yüzden bu kadarla kalabilir. Üst seviyede verilebilir cevabı ama karşıdakilerin anlayabilecekleri seviyeyi yakalayamazsanız bir anlamı olmayacağı için aynı seviyede olmalıdır diyorum.

Neyse ki dün sosyal medya Bulut efendiye verilen cevaplarla doldu taştı zaten… Hem de işte o anlayacağı dilden yanıtlarla…

20 gün sonra ne olacak?

Başbakan Özgürgün “20 gün akaryakıta zam yok” dedi. Böyle söyleyince anlamak gerekir ki 20 günün ardından akaryakıta zam gelecek… Öte yandan petrol fiyatlarında düşüş yaşanırken, dolayısıyla Türkiye’de de akaryakıtta indirim yapılırken ve son zamanlardaki dövizdeki çıkışın ardından birkaç gündür dolar dahil dövizdeki düşüşe rağmen Hüseyin Özgürgün’ün “maliyeti yükselen akaryakıtta zam olmaması için aradaki fark fiyat istikrar fonundan karşılanacak” ifadesinin biraz açıklığa kavuşması lâzım… Dediğim gibi petrol fiyatlarında ve dövizde düşüş varken ‘maliyet artışı’ nereden kaynaklanıyor acaba!

İşbirliği

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın öncülük ettiği ‘Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi’ kapsamında anayollarda geniş bir çevre temizliği yapılıyor… Yol kenarındaki ve refüjler içerisindeki otlar temizleniyor, çöpler toplanıyor. Belediyelerin temizlik ekipleriyle katıldıkları projede Girne’nin içinde Lapta Belediyesi ekiplerini, Gönyeli Çemberi’nde Dikmen Belediyesi ekiplerini görmek ilginç ve güzel oluyor. Böyle bir işbirliğinin geçici değil de sürekli olması arzulanandır ama olamıyor ne yazık ki! Ancak yine de umarım bu işbirliği bundan sonra başka alanlarda da devam eder.