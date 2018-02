İşleri- İşimiz Zor!

Parlamento seçimlerinden sonra kurulabilecek en iyi hükümet oluştu. Şimdi icraata başlama zamanı..Da..Nereden başlayacaklar? Nasıl, neyi düzeltecekler bütün sorun bu! “Ateşten Gömlek” giyinmişler..

Her kurum yakılmış, yıkılmış, cep delik, yüzsüzler, hırsızlar adanın bu halinden paraya boğulmuş, Kıbrıs sorununu çözebilecek eldeki avantaj yutularak toprak, mülkiyet iadesi olasılığı ortadan kaldırılmış.

Nüfusunu, adada kimlerin yaşadığını dahi bilemeyen, istihbarat alamayan, polisi, askeri kontrol edemeyen korkunç olayların patlamasıyla vahimleşen durum nasıl düzelecek? Niyet moral bozmak değil ama bu durumda bir toplum bulan yeni hükümet ile empati yapmak, kendimizi onların yerine koymamız durumlarının zor ve zamana muhtaç olduğunu bilmemiz gerekiyor.

İnsanlar belki daha çabuk değişir ama bir toplumu sosyolojik olarak değiştirmek uzun zaman alır. Toplumu bu günün sosyolojisine getiren adımlar atıldığında çoğu insan tarafından önemsenmedi, uzun vadede nereye varılacağı fark edilmedi. Bu toplumu değiştirme projesinden şüphe duyulmadı. Çoğu insan, maaşlara, ikramiyelere, terfilere, mevkilere, yurttaşlığa, yakınlarını devlet dairesine aldırmaya, avantaja teslim edildi.

Peki en acil konular neler? İlk başta can güvenliği..Son yaşanan siyasi veya sosyal olaylar can güvenliğinin tehdit altında olduğunu gösteriyor. Bu durum çok ciddiye alınmalıdır. Çeşitli önlemler gerekebilir. Çünkü şiddet, eğilim olmaktan çıkmış, hayatlara kast etmeye başlamış. Hükümet bu güvenceyi kısa zamanda nasıl sağlayacak? Ok yaydan çıkmış, yaptığından pişman olmayan ve aynı tutumu sergileyeceklerini söyleyebilen gruplar nasıl geriletilecektir?

İngiliz yazarların kitaplarında, Kıbrıs kolonileri haline geldiğinde, ilk önce cinayet, hırsızlık, rüşvet, huzursuzluk, kamuda yolsuzluk, eşkıyalık gibi vakaları durdurmak ve adayı “kanun” yani hukuk devleti haline getirebilmek için yıllar harcandığını bu olaylara karışanların ipte sallandırıldığını anlatırlar. Önlemler zamanla sisteme yerleştirlmiş ve kültür halini almıştı. Kıbrıslılar, Polis binasının önünden geçmeye çekinir olmuştu..Geceyarısı kadınların sokaklarda güvenlik içinde yürüyebilecekleri, evlerinin kapılarını açık bırakarak uyumalarını sağlanmıştı..

Hükümetten ilk beklentimiz. En başta, can güvenliği, hukuka saygı, eğitim, sağlık konularını düzeyli hale gelmesi aciliyet taşıyor.

Ayrıca, hırsızlık, kamudan iş yapmadan para kazanma, kamuda yolsuzluğun kumar-fuhuş-uyuşturucu kullanımı gibi acil konuları çok kesin önlemlerle geriletmesi gerekiyor. Üniversitelerin, okumaktan ziyade yerli-yabancı başıboş grupların para ile diploma satın alma yeri olma algısının durdurması, eğitim yerine şiddet saçan okulların kapatılması, kamu kurumlarının dürüst şeffaf hukuk, liyakat çerçevesinde çalışmasının sağlanması en önemli önceliklerdir.

Hükümetin işi zor. Düzeltmekten başka da kurtuluş yolu yok..Kolay gelsin..