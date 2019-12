Kıbrıs Doğu Akdeniz’de küçücük bir ada. Ama bu küçücük ada tarih boyunca hep başkalarının yönetiminde oldu. Çünkü bu küçücük adanın stratejik önemi hiç azalmadı.

İlk çağlarda Doğu Akdeniz’in ticaret yolları üzerinde, hatta bütün ticaret yollarının kesiştiği yerdi. Süveyş kanalının açıldığı dönem uzak doğunun ticaret yolları da Kıbrıs’a çıktı.

Petrolün makineleri hareket ettiren enerji olarak kullanılmaya başladığı yirminci yüzyılın sonlarında büyük güçler Ortadoğu petrol rezervlerinin kontrolünü de bu küçücük Kıbrıs adasından yapmaya başladılar.

Yani Kıbrıs’ın stratejik önemi bir o kadar daha arttı.

Son dönemde ise Kıbrıs adasının etrafındaki denizlerin binlerce metre derinlerinde petrol ve doğal gaz yatakları bulundu.

Büyük güçler için Kıbrıs’ın stratejik öneminin yanına bu kaynakların varlığı da eklendi.

Bu nedenle küçücük Kıbrıs adasının etrafını sondaj gemileri ve güya bunları koruyacak savaş gemileri ile doldurdular.

Bir yanda Ortadoğu ülkelerinin neredeyse tümünü saran ateş, diğer yanda buralarda yaşanan ateşe devamlı odun atan büyük güçler ve onların adamızın çevresinde konumlandırdığı içlerinde uçak gemilerinin de bulunduğu savaş gemileri.

İşte 2020 yılına girmeye hazırlandığımız bugünlerde küçücük adamızın ateşe her gün biraz daha yaklaşmasını izliyoruz.

Herkes aklını başına alsın bu küçücük adayı yakacak bir ateş ne büyük güçlere, ne onların bu bölgedeki maşalarına, ne de ta uzaklardan buradaki ateşe odun atmaya çalışanlara herhangi bir zarar vermez. Ya da çok az zarar verebilir.

Ama anavatanı bu küçücük ada olan, burada doğan, burada yaşayan, ölümünde bu topraklarda defnedilecek olan ve yüzyıllardır burasını yurdu bilen bu ülke insanlarına en büyük zararı verecektir.

Varsın doğal gazdan geleceğini düşündüğümüz 10, 20, ya da 50 milyar dolar gelmesin. Bu uğurda bölgede yakılacak bir ateş sonrasında biz zaten huzur yüzü görmeyeceğiz. O nedenle isterse 100 milyar dolar gelsin, eğer ortak yurdumuzda huzur yoksa bu para ne işe yarayacak?

Bu nedenle 2020 yılı şimdiden geleceğimiz için en kritik yıllardan biri olmaya adaydır.

Huzur mu, savaş mı?

Çözüm ve barış mı, çözümsüzlük ve savaş mı?

Kıbrıslılar, Türkler ve Rumlar bu ikilemlerle karşı karşıyadırlar.

Bunun için herkes aklını başına alsın diyorum. Özellikle doğal gazdan gelecek dolarla zenginleşeceklerini düşleyen Rum ortaklarımıza seslenmek istiyorum.

Bu ada hepimizin ortak yurdudur. Bu kaynaklar hepimizin ortak malıdır. Bunları doğru amaçlarla kullanarak ortak yurdumuza refah ve huzur sağlayabiliriz. Bu nedenle açgözlülük yaparak tek başınıza zengin olma hayalleri kurmayın. Unutmayın bunun sonuçları hepimiz için yıkım olur.

Bu yıkım sadece Kıbrıs adası ve Kıbrıslılar için değil, bütün bölge ülkeleri ve elbette buralarda yaşayan bölge halkları da bunun bedelini ağır ödemek durumunda kalır.

Bu anlamda 2020 yılı herkesin aklını başına alacağı ve sonu savaş olacak bu silahlanma yarışından vazgeçerek akıl yoluna döneceği bir yıl olsun diyorum.

Çözümsüzlük sürdüğü sürece bu tehlikeler de sürecektir. Bu nedenle bin yılda bir kez denk düşen bu 2020 yılı bu ülke için acil çözüm getirsin diyorum.

Biliyorsunuz bugüne kadar 1010 oldu. Bin on yıl sonra 5 gün sonra 2020 olacak, bundan bin on yıl sonra da 3030 olacak. Bunu iyi değerlendirelim.

TÜM OKURLARIN YENİ YILINI ŞİMDİDEN KUTLARIM.