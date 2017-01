Haritalar 'korku'yu mu besler?

Kıbrıs'ta ne zaman çözüm gündeme gelse, 'yarınsız' düzeni savunan milliyetçiler ve rantçılar el ele verir, korkuları besler!

En fazla da “toprak” üzerinden yapılır bu!

Niye?

Çünkü hemen herkesi etkisi altında tutan bir duygu vardır: "Kimse toprağını kaybetmek istemez!"

Belki doğrudur bu.

Eğer o topraklar, temizse!

Oysa “hay”dan gelen için şu “huy” çıkar ortaya:

“Geleceğe karşı toprak varsa terazide, ilki ağır basar...”

Ve kuzeyde “toprak” üzerinden korku siyaseti yapanlar, bu “ruh halini” ölçemez, tartamazlar.

***

İnsanlar için en temel endişe, yarındır.

"Geleceğimi görebilecek miyim" sorusuna yanıttır aslında aranan...

İşte o nedenle...

Örneğin 2004 referandumunda, fazlaca yanılır “hayır” cephesi!

Yarınınızı görmeden yaşadığınız, “benim” diyemediğiniz, içinize sinmeyen ve kimliğinizi yitirirken, sürekli eksildiğiniz toprak size huzur vermez.

Oysa "mağdur" olmayacağınızı bilir, "daha iyi bir geleceğe" sarılır, yeni bir hayatın temellerini atarak "ön görülebilir koşulları" hedeflerseniz, hele de “haysiyet” ve “vicdan” gibi gaileleriniz varsa sonuç bambaşkadır!

***

Ellerinde uyduruk haritalarla köyleri gezenlere ya da sosyal medya üzerinden "korku" gezdirenlere sözüm!

Bir de...

İnatla ve ısrarla "toprak" konusunu toplumsallaştırmayan, hep mahcubiyetle konuşan, cesaret göstermeyen ve aslında psikolojik dayatmaya yenilen liderlere...

***

Kıbrıs'ın 24 Nisan 2004 Referandumu öncesinde iki tam sayfa harita yayınlamıştık.

18 Nisan'da...

Uzmanların onlarca "taslak" çalışmasından sadece biriydi...

Yer değişecek köyleri, kentleri, kasabaları anlatıyordu ve nereye taşınacaklarını...

Peki ne oldu?

Bir bakalım dilerseniz, yer değişecek bölgelere...

Akçiçek... 36 evet oyu çıktı sandıktan, 16 hayır!

Alemdağ... 44 evet, 21 hayır!

Şirinevler… 156 evet, 57 hayır!

Kozan… 182 evet, 132 hayır!

Çamlıbel... 145 evet, 55 hayır!

Akçay… 486 evet, 191 hayır!

Aydınköy… 379 evet, 297 hayır!

Yeşilyurt… 382 evet, 292 hayır!

Hep böyle gidiyor sonuçlar…

Güzelyurt ilçesi bütününde % 64 evet oyları, o dönem…

Vadili örneğin… 913 Evet, 671 Hayır.

Paşaköy… 884 Evet, 772 Hayır.

***

Haritalar üzerinden yaratılmak istenen algı, işin aslı, insanların “ön görülebilir bir gelecek, güvenli bir yarın” arayışlarını depreştiriyor, çok daha fazla!

Ellerinde uyduruk çizimlerle ‘korkuluk’ rolünde gezinenler bu rakamlara yeniden, iyice baksınlar o nedenle…

Ve liderler, daha cesur olsunlar….

Gelecek istiyor bu ülke…

Ne olacağını, nereye gideceğini samimiyetle bilmek istiyor.

Çünkü kimilerinin “yok olacağız” diye korkutmak istediği insanlar, aslında, bu gidişle “yok olacağımızı” görüyor...

Her ne kadar kalmışsak...

------------------------------

haftanın notcukları

-“Yediler bizi bunun içinde” dedi, su tesisatçısı, artık nesli tükenmiş esnaf dostlardan biri! Ve Anastasiadis’e iletmemi istedi: “Biz da bulamaycayık tek karış toprak, siz da, hiç kalmaycak…”

-Hiç aklıma gelmezdi, BRT’de spor programını Türkiye’den transfer isimlerin sunacağı… Ve Başbakan da ‘gurum gurum övünür’ bir halde…

-“Yes be annem”in Türkiye referandumuna uyarlanmış hali, “Yok be annem!”

-Gribe karşı Rasıh ve Nazar’dan ‘tıp’ desteği: Ayaklarının altına vicks sür, çoraplarını giy, öyle uyu

-Eskiler ne derdi bunun için: Ayağını sıcak tut, başını serin

-Kıbrıs için yurttaşlarına ‘dört özgürlükler’ için bağıranlar… Kendi ülkenden başlasan ya!

-Çocukken söylerdik de anlamazdık: Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir ya-lan-cı-lık uydurdum…

-‘Duma duma dum’ haldeyiz!

-İyi kar yağdı memleketin tüm pislikleri yine de altında kalmadı…

-Mangalınız bol olsun!