Ah 2017 ah…

Böyle mi olacaktı sonun senin de?

Ne bilirdin oysa 1 Ocak sabahı doğan güneşin de batacağını…

Nasıl tahmin edebilirdin 12 ayın tükeneceğini…

Kim derdi senin de sonunun geleceğini…

2016’nın yerine geçerken ‘değişim’ demiştin de, ‘değişme’ sırası sana geldiğinde bozuldun şimdi.

Hayat böyle işte…

Başı ve sonu var.

Zaman tünelinde bir kesit yani…

Mühim olan o kesitte neler olup bittiği…

Gerisi mi?

Sıradan.

* * *

Şimdi söyle bakalım 2017…

Neler yaptın sen 365 günde?

Gök kubbede nasıl bir sada kaldı senden geriye?

‘İyi’ şeyler mi yaşadın, yoksa ‘kötü’ mü?

‘Kendine’ mi işledin hep, yoksa ‘insanlığa’ mı?

Arkanda nasıl bir ‘miras’ bıraktın geleceğe?

2018 neler bulacak senden kalan?

‘Gelişim’ mi yoksa ‘gerileme’ mi?

’Kalkınma’ mı yoksa ‘yıkım’ mı?

‘Savaş’ mı yoksa ‘huzur’ mu?

‘Adaletsizlik’ mi, yoksa ‘eşitlik’ mi?

‘Kötülük’ mü, yoksa ‘sevgi’ mi?

* * *

Son nefesini verirken insanın gözünün önünden geçermiş yaşadıkları…

Bir ‘film şeridi’ gibi tıpkı…

Senin gözünün önünde akan şeritte neler gösteriyor 2017?

Bir ‘muhasebe’ yaptın mı kendi kendine?

‘Artıların’ mı fazla yoksa ‘eksilerin’ mi?

‘Acı’ mı verdin yerkürede yaşayanlara, yoksa ‘mutluluk’ mu?

‘Kötüler’ mi güldü yoksa ‘iyiler’ mi?

‘Haklı’nın yanında mı durdun, yoksa ‘ezen’in mi?

Adın nasıl anılacak arkandan, biliyor musun?

* * *

Senin de miadın doldu 2017…

Gidiyorsun işte…

“Benim ne kabahatim var?” diye itiraz edeceksin belki…

‘İnsanlar yaptılar ne yaptılarsa’, öyle mi?

“İyilik de kötülük de, mutluluk da kavga da, sevgi de nefret de, barış da savaş da, paylaşım da bencillik de, aşk da ayrılık da onların, yani insanların işi” diyeceksin.

Haklısın 2017…

Ne yaşandıysa o kaldı geride…

Yaşanmamışlıklar da öyle…

Kaybettiklerimiz, kazandıklarımız da…

Hepsini biz, insanlar yaptık.

Senin ne günahın var, ne de sevabın.

Şimdi ayrılık vakti ama…

Güle güle sana…