Barbaros Şansal’ın sınır dışı kararı geri alındı. 2015 yılında üzerinde 1 gram uyuşturucu bulunduğu için 1 ay hapis yatan ama sınır dışı kararı alınmayan Şansal, 2017 yılında, 2015 yılındaki suç nedeniyle 2 Ocak 2017’de İçişleri Bakanlığı tarafından sınır dışı edildi.

Hemen yılbaşı sonrasına rast gelmişti bu sınır dışı… Hatırlayacaksınız yeni yıl gecesi Barbaros Şansal’ın Türkiye hakkında sanal ortamda paylaştığı bazı söz ve görüntülerin bu kararın alınmasına neden olduğu iddia edilmişti.

Sınır dışı edilirken havaalanında Şansal’a yapılan saldırılar, yüzünün ve vücudunun kanlar içinde kalması da gündem olmuştu.

Şimdi o sınır dışı kararı geri alınırken İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “2017’de verilen kararın hukuka aykırı olduğunu ve Şansal’ın Bakanlık aleyhine açtığı davada böyle bir sonuç alınacağının bilindiği için kararı geri aldıklarını” açıkladı Yenidüzen’e… Şansal’ın da bunun üzerine davayı geri çektiğini de söyledi Bakan…

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Bu gelişmeler olumlu… Birilerinin isteği/talebi/emri ile alınan yanlış kararların düzeltilmesi demokrasi adına atılması gereken adımlar…

‘Gece Kulüpleri Çalıştayı’ da bu anlamda önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Burada da görmezlikten gelinen ve süregiden yanlış duruma bir çözüm amaçlayan Çalıştay’ın, görünmez durumu görünür hale getirmesi beklenir. Yine İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “varolan bir şeyi yokmuş gibi davranma dönemini ortadan kaldırmak, bu sessizliğe son vermek amacıyla düzenledik” diye konuşmuş Çalıştay’da…

Ve Sağlık Bakanı Filiz Besim de devlet olarak konuşulmayan bir yaranın konuşulduğunu dile getirerek, “kadınlar yıllardır seks işçisi olarak çalışıyor” vurgusunu yaptı. Filiz Besim’in elindeki rakamlara göre her yıl ülkeye 1200 yeni konsomatris geliyormuş ve her gün 70 konsomatris devletin hastanesinde sağlık kontrolünden geçiyormuş. Tabii o zaman eğer kadınlar konsomatris olarak gelmişse neden hem de devletin sağlık kontrolünden geçiyorlar diye sormak gerekiyor ve sonunda devlet, Çalıştay’la bu soruyu sormuş oluyor.

Bağımsızlık Yolu, Kadın Eğitimi Kollektifi ve Baraka tarafından Çalıştay’da pankart açılması, “p…..ler oradayken, kadınların orada olmamasının” protesto edilmesi de gayet doğal ama o p….ler denilen kişilerle birlikte devletin birlikte yürüttüğü bir iş! var ortada… Devlet oradayken o kişilerin de orada olması gerekli çünkü taraflardan biri de onlar ama sorulduğu gibi seks işçisi kadınların da taraflardan biri olarak orada olmaları gerekiyor ki İçişleri Bakanı’nın söylediği kısa, orta, uzun vadeli hedefler ve yasa çalışmaları daha verimli bir şekilde ortaya konulabilsin.

Veya oralarda çalışanların ortaya koyacakları düşüncelerle belki gece kulüplerinin kapatılması gündeme gelebilirdi. Veya çalışanların da istekleri hijyen ve yasal ortamda işlerini devam ettirmek mi şeklinde daha somut kararlar da ortaya çıkabilirdi.