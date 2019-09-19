FEDERALİSTLER VE TAKSİMCİLERİN SEÇİMİ

SEÇİMDE KİM NE YAPACAK? (3)



2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmenin önüne iki çeşit aday çıkacak.

Federal çözümü savunanlar…

Ve taksimciler…

Ortası yok.

‘Her türlü çözüme varız’ diyenlere bakmayın siz.

Ambalajlanmış ayrılıkçılıktır bu söylem.

Süslenmiş, makyajlanmış kalıcı bölünmedir arka plandaki…

‘AB içinde iki ayrı devlet’ söylemi de tam anlamıyla taksimi anlatır.

Federasyondan uzaklaşma eğilimleri Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün kalıcılaşmasından başka bir işe yaramaz.

Altını kalın şekilde çizmek gerekir ki, ‘taksim’ durumunda adanın yarısı Kıbrıslı Rumlara, yarısı da Türkiye’ye ait olacak.

Kıbrıslı Türklere değil!..

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Bu yüzden kritiktir adayların seçimde kullanacağı terminoloji…

Sağdan çıkacak adayların ‘federasyon olmadı, olmuyor, olmayacak’ retoriğini kullanacakları belli… Belki çözüm isteyenlerden de oy almak için ‘ortaya karışık’ diye tabir edilen ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun sıkça dillendirdiği ‘her modeli konuşuruz’ söylemine de başvuracaklar.

‘Rumlar çözüm istemez’, ‘Biz de kendi yolumuza gideceğiz’ gibi sözleri tekrar edecekler ama ‘gidilecek yol’un ne olduğunu –elbette- tarif edemeyecekler.

Zira öyle bir yol yoktur!

‘Yaşasın KKTC’ diyecekler ama ‘KKTC’yi tanıtacağız’ diyemeyecekler.

Çünkü öyle bir ihtimal da yok ve zaten buna inanan da kalmadı artık…

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Peki ama solun adayları nasıl bir söylem tutturacak?

Seçime girecek adaylar ‘federasyon’ vurgusu yapacaklar mı, yoksa ‘ortaya karışık’ benzeri argümanlarla mı oy talep edecekler?

Malum, Ankara sık sık buyuruyor, ‘sadece federasyon görüşmeyiz’ diye…

Bunun ne demek olduğu belli değil tam olarak ama Erdoğan da, Çavuşoğlu da Crans Montana sonrası sürekli buna benzer laflar edip duruyor.

Çözüm ister gibi davranıp aslında zamana oynamak için üretilmiş bir söylem gibi duruyor.

Kuşkusuz Ankara’nın Kıbrıs sorununda ‘iki devletlilik’ten söz etmesinin müsebbiplerinden biri Anastasiadis…

Çünkü o da zamana oynuyor.

Hep söylenir: Çözümsüzlük asıl Kıbrıslı Türkleri bitiriyor.

Yoksa diğerlerinin tuzları kuru…

İşte tam da bu nedenden dolayıdır ki 50 küsur yıldan bu yana üzerinde uzlaşılmış yegane çözüm modeli olan federasyon hedefinden uzaklaşmak tarihsel büyük bir hata olur.

Ve elbette sol siyasetin de iflası…

(BİTTİ)

