Eğer gerçekten samimiysek

100 bin kişi başına düşen hastane yatak sayıları gözüme ilişti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerini not ettim.

Dünya rakamları...

Çok fazla içimize kapalıyız ya, seviyorum, başımı kaldırarak dünyaya bakmayı...

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Hemen bizim rakamları araştırmaya koyuldum.

Sağlık Bakanlığı sayfasına yeni yeni ekleniyor istatistikler, bakanlıktan bilgi aldım.

Kamu hastanelerinde yatak sayımız 1.067, özelde ise 333.

Demek ki toplamda 1.400

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Devlet Planlama Örgütü, 2018 için nüfus projeksiyonunu 372 bin 486 olarak açıklamıştı.

Bence bu rakamın çok daha üzerinde, ancak "resmi veri" bu...

Demek ki, yüz bin kişiye düşen yatak sayımız 375.

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Bir bakalım "100 Bin Kişi Başına Düşen Hastane Yatak Sayıları"na:

Japonya: 1.311

Rusya: 816

Almanya: 806

Fransa: 605

Yunanistan: 420

Kıbrıs, kuzey: 375

İspanya: 297

ABD: 280

Türkiye: 275

Birleşik Krallık: 258

İsveç: 234

Danimarka: 216

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Hiç de kötü değiliz.

Öğrenci başına düşen öğretmen sayısı ya da hasta başına düşen hekim sayısında da iyi bir yerimiz var.

Dünya Bankası raporlarında bunu görüyoruz ama yine de bağırıyoruz:

“Personel eksikliği var.”

Sorun organizasyon, planlama, performans, çalışma saatleri...

“Kaytarma düzeni” de mesele...

Ve elbette yanlış insan seçimleri...

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Bu değişmiyor!

Çünkü geleneksel siyaset ve sendikal zihniyet, iş "verimlilik" ve "performans"a geldi mi, bin bir dereden su getiriyor.

Dünyaya bakmayı öğrenmeliyiz.

Yeni bir düzen inşasında gerçekten samimiysek...