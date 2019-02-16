Dört yaşındaki Hamit Hilmi, Pazartesi Tekke Bahçesi’ne defnedilecek…

Lefkoşa, 15 Şubat 2019 (T.A.K.): Henüz 4 yaşındayken, 1964’te tedavi gördüğü Lefkoşa’daki Kızılay Hastanesi’nde hayatını yitiren ve mezarı kaybolduğu için kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulunan Hamit Hilmi, pazartesi günü (18 Şubat 2019) askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnediliyor.

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, kimlik tespiti tamamlanan Hamit Hilmi için pazartesi günü saat 09.30’da Küçükkaymaklı Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Hilmi’nin kalıntıları, saat 10.00’da Tekke Bahçesi’nde askeri törenle defnedilecek.

Öte yandan ailesinden verilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Hamit Hilmi, 1963 çarpışmaları ardından Küçük Kaymaklı’dan Hamitköy’e göçmen gitmek zorunda kalmış ve burada kötü hava ve kötü barınma koşulları nedeniyle difteriye yakalanarak hayatını kaybetmişti.

Kızılay Hastanesi’nde tedavi görürken Ocak 1964’te vefat eden Hamit Hilmi, babası Hilmi Hamit tarafından Ocak 1964’te Tekke Bahçesi’ne defnedilmişti. Ancak Tekke Bahçesi’nde ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerde Hamit Hilmi’nin mezarı kaybolmuştu.

Hamit Hilmi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları bulunarak DNA testleriyle kimliklendirildi.

Küçük Hamit Hilmi’nin babası Hilmi Hamit, oğlunu toprağa verdikten çok kısa süre sonra 3 Şubat 1964’te Hamitköy’den Lefkoşa’ya motoruyla hastalar için ilaç almaya giderken bazı Kıbrıslırumlar tarafından yoldan alınarak “kayıp” edilmişti. “Kayıp” Hilmi Hamit’in gömü yeri henüz bulunamadı.

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 15.2.2019)

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Kötü hava koşullarına rağmen, kazılar devam ediyor…

Kıbrıs’ı uzunca bir süredir etkisi altına almış bulunan kötü hava koşullarına rağmen, Kayıplar Komitesi gerek 1963, gerekse 1974 “kaybı” Kıbrıslıtürkler’le Kıbrıslırumlar’ın olası gömü yerlerini aramakta olduğu kazıları sürdürüyor…

Geçtiğimiz hafta içerisinde bazı günler aşırı yağışlar nedeniyle yağmur ve çamurdan dolayı kazılar yapılamazken, halen devam etmekte olan kazılar arasında Strovulos, Hamit Mandrez, Değirmenlik (Kitrea-Cirga) ve Aşşa (Paşaköy) bulunuyor…

Strovulos’ta 1963-64 “kaybı” bazı Kıbrıslıtürkler’den geride kalanlar aranırken, Değirmenlik’te (Kitrea-Cirga) bir garaj yakınında başlatılmış olan ve bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’dan geride kalanların aranmakta olduğu kazılar sürüyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nden Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı’dan aldığımız bilgilere göre, Paşaköy’de (Aşşa) askeri bölgede de bir kazı devam ediyor ancak Yerani’de (Turnalar) toprağın aşırı çamur oluşundan, kuruması için kazı bir müddet beklemeye alınmış bulunuyor.

Akçiçek’te (Siskilip) yıllar önce bazı “kayıplar”dan geride kalanların bulunmuş olduğu bir mağaranın önündeki kazı tamamlanırken, Değirmenlik (Kitrea-Cirga) “sahra hastanesi” yakınındaki kazı da sona erdi.

Kayıplar Komitesi kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.