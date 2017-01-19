ANAFARTALAR KÜLLİYE OLUR MU?

Çocukluğu, ilk gençlik yılları Girne’de geçenler için vazgeçilmez mekanlar vardır.

Çok değiller zaten!..

Kale…

Liman…

Çarşı…

Bir de mektep!..

Lise…

Anafartalar Lisesi…

‘Eski Girne’den ne kaldı ki geriye zaten?

* * *

Eğitim ve Kültür Bakanı Berova okula gitti, öğretmenleri karşısına aldı, Anafartalar’la ilgili ‘proje’sini anlattı.

Anlattı, lakin kimse anlamadı.

Çünkü açık konuşmadı.

‘Eğitim amaçlı başka projelerle değerlendirilecek’ gibi ne olduğu belirsiz, ucu açık, sakız gibi nereye çekerseniz oraya gidecek bir cümle kurdu.

Ne demektir ‘eğitim amaçlı başka projeler’?

Kamuoyundan gizlediğiniz, sakladığınız nedir?

Okulun orta bölümünün Karakum’da yapılacak yeni binaya taşınması zaten önceden gündemdeydi. Buna itiraz eden de yok anlaşılan…

Okul böylece nüfus bakımından da rahatlayacaktı.

Hemen karşıdaki 23 Nisan İlkokulu’nun ihtiyaçlarına da cevap verecek bir düzenlemeydi o projede öngörülen.

Ama Bakan “Bütün Anafartalar taşınacak” diyor şimdi…

Peki neden?

Cevap muğlak…

‘Eğitim amaçlı başka projeler’…

* * *

Bakan böyle ‘üstü kapaklı’ konuştuğu içindir ki, öğretmenler topyekun işkillendi. ‘Ağzındaki bakla’yı çıkarmadı çünkü Berova…

Ben dahil Anafartalar’da dirsek çürütmüş on binlerce öğrenci, emek vermiş yüzlerce öğretmen de işkillendik.

Bu yüzden soruyoruz zaten, nedir bu ‘eğitim amaçlı başka projeler’ acaba?

Öyle ya, ‘eğitim’ adı altında her şeyi sıralamak mümkün.

Her türlü kurs mesela…

Şoför okulu mu açacak dersiniz Berova Anafartalar’ın yerine? O da eğitim nasılsa!

Yoksa ‘eski oyunlarımız’ konulu kısa dönemli eğitim çalışmaları mı yapılacak? Topaç, andirez, lingiri…

* * *

‘Kurs’ demişken, akla ‘laik’ KKTC’de ‘inler ve cinler Kuran’da da var’ gibi bir cümleyi kurmakla geçme becerisi gösteren Eğitim Bakanı geliyor tabii…

Hiç kimse bu bakanın Girne’de Anafartalar Lisesi’nin yerine bir ‘külliye’ ikame etme niyetinde olmadığından emin olmasın.

Öyle ya… ‘Külliye’ de bir ‘eğitim kompleksi’ nasılsa!

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son ziyaretinde Haspaolat’taki külliyeye gidip “Daha çok İmam Hatip Lisesi açacağız” dememiş miydi?

Özdemir Berova’nın Anafartalar için kurduğu ‘Eğitim amaçlı başka projelerle değerlendirilecek’ cümlesinin altından inler de çıkabilir, cinler de!

Ya da bazı sermayedarlara verilen ‘yatırım’ sözleri…

Lakin mesele şu ki, Anafartalar’a sahip çıkmaya hazır çok yürek var!

Herkese kolay gelsin…