Ağlıyorum, anlıyor musun?

Hafta içi öğle arası…

Lefkoşa Sanayi'den çıkış için yola çıktık.

Ne fayda?

Adı "yol", içi seni, dışı beni yakar!

İlk sokakta tır geri geri geliyor.

Korna çalmasak çarpışacağız!

Minti minti yanından sıyrılıp, diğer sokağa girdik.

Paketçi ölümüne geliyor, ben deyim 100, siz deyin 120 km süratle!

Tavuk Dolma’nın gücü adına!

Sanayi'nin o dar ve tertipsiz sokağında, intihar modunda sürüyor vesselam…

O da geçti!

Kurtulduk mu? Şükür!

Devam ettik.

Bu kez yol kesik!

Bir kamyondan mal indiriyorlar, dön başka sokağa…

15 dakika oldu, henüz Sanayi'den çıkamadık!

O da ne? Araç Muayene kuyruğu sokağa taşmış!

‘Son gün’cüler izdiham yaratmış gene…

5 dakika da oradan kaçmaya harcadık…

Büyük mücadele sonucu Sanayi'den çıkar çıkmaz bu kez trafik ışıkları eziyeti ile karşılaşıyoruz.

Koca anayolda 20 saniye geçiş hakkı veren trafik ışıkları, dünyanın 8’inci harikası (!)

Tam bir sirk gösterisi başlıyor bu kez (!)

Üçüncü şerit yaratanlar, kırmızı ışıkta geçenler, farklı şerit değiştirmeler ve dahası!

Panayır desem değil, bayram yeri desem, o da değil, başka bir şey bu!

Girdik mi Kızılbaş yoluna? Girdik!

Başladı mı çukur show? Başladı!

Belediye sözüm ona yolu yeniliyor!

Bu yol 'yenilemesi' kaç aracı ‘eskitti’ sayan oldu mu acaba?

Güvenlik önlemi yok, levhalar keyfi konulmuş, çukurlar enfes (!)

Toz toprak, sis lambası açmak lazım gündüz gözü!

Daha kaç ay çekilecek bu eziyet Allah aşkına?

Yenişehir’e gitmek imkansız, sap Kızılbaş Çemberi’nden Çangar tarafına, sap!

O da ne? Hız kesiciler, engelli parkuru!

Yavaşla, hızlan, yavaşla hızlan!

Hooop, bir trafik, 4 şeritli yol 2 şeride düşmüş, sağda solda araçlar park halinde, neden?

Bir tarafta yeni bir kafe açılmış, park yeri yeterli değil, bırak canım yolun içine da kim sorar seni (!)

Devamındaki parklar neyin nesi?

Haşa! Cuma Namazı!

Cemaate mı laf ediyorsun sen? Kafir!

Namaz kılacaksan, bırak yolun içine arabanı, ne de olsa kutsal bu ihlal?

Zar zor Çangar’ın önüne çıktı mı, çıktık?

Öğrenci parkuruna hoş geldiniz!

Çangar’dan Kaymaklı Çemberi’ne kadar yola atılan üniversite öğrencisi basmayana, bu beceriyi gösterene madalya verecekler, kesin bilgi (!)

Birine çarpmamak için aşırı yavaş gitmen lazım, yavaş gitsen de otobüslerin arasından yine atılacaklar, aman ha katil olma 35'inde!

Terminal’e geldik mi? Allah’a şükür 45 dakikada geldik!

Bir keşmekeş de orada ve atlattık.

Şimdi afiyetle öğle yemeğimizi yiyebiliriz, mide kaldıysa eğer…

Çünkü işe geri dönüşte aynı eziyetin ikinci perdesi yaşanacak.

Bu bir isyandır, bu bir çığlıktır!

Kuralsızlık, keyfilik cennetinde bir ağlama sesidir.

Reklam kokan hareketleri bırakın!

“Yapacağız-edeceğiz”… Geçin bunları…

Cek-cak dönemini yavaş yavaş kapattığımıza inanıyorum.

Artık 4’lü koalisyondan iş, somut icraat bekliyoruz.

Özellikle yeni genç bakanlarımızdan “zirve”, “toplantı”, “basın açıklaması” gündemi yerine somut açıklamalar, icraatlar beklentimiz yüksek.

Bu nedenle özellikle bazı genç bakanlarımızı basına-reklama yönelik hareketlerden kaçınmaya, somut adımlar atmaya davet ediyorum.

Şimdilik yorumu bu kadarla bırakıyorum.

İzlemedeyiz.