"Yerli İstihdamı Destek Fonu'nun DNA'sını bozdular”

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Sendikası Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Haber Kıbrıs ekranlarında katıldığı programda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıkladığı istihdam verilerini değerlendirdi. Serdaroğlu, özel sektörde yerli istihdamın giderek azaldığını belirterek, hükümetin bu konuda gerekli adımları atmadığını savundu.

Çalışma Bakanı'nın açıkladığı verilere göre ülkede 170 bin aktif sigortalı bulunduğunu hatırlatan Serdaroğlu, bunların 79 bininin KKTC vatandaşı, 46 bininin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 43 bin 620'sinin üçüncü ülke vatandaşı olduğunu söyledi.

Çalışma izniyle ülkede bulunan yabancı çalışanlarla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının toplamının yerli çalışan sayısını geçtiğini ifade eden Serdaroğlu, özel sektörde yerli istihdamın gerilemesinin uzun yıllardır sendikalar tarafından dile getirildiğini kaydetti.

Yerli istihdamdaki düşüşün nedenlerinden birinin yanlış politikalar olduğunu öne süren Serdaroğlu, Yerli İstihdamı Destek Fonu'nun amacına uygun kullanılmadığını savundu. Bu konuda 2020 yılından beri uyarılarda bulunduklarını belirten Serdaroğlu, bugün ortaya çıkan tablonun bu uyarıları doğruladığını söyledi.

"Sorun asgari ücret değil, enflasyon"

Asgari ücret tartışmalarına da değinen Serdaroğlu, ücret artışlarının zamların nedeni olarak gösterilmesine karşı çıktı.

"Asgari ücret zamlar nedeniyle artıyor, zamlar asgari ücret nedeniyle olmuyor" diyen Serdaroğlu, son dönemde enerji ve temel tüketim ürünlerine yapılan zamların çalışanların maaşlarıyla ilgisi olmadığını ifade etti.

İşverenlere de çağrıda bulunan Serdaroğlu, asıl sorunun asgari ücret değil, yüksek enflasyon olduğunu söyledi.

"İşverenler ve çalışanlar birlikte mücadele etmeli"

Sendikaların işverenlerin rakibi olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, hükümetin ekonomik politikalarının hem çalışanları hem de işverenleri olumsuz etkilediğini belirtti.

Artan enerji, mal ve hizmet maliyetlerinin işletmeleri zorladığını ifade eden Serdaroğlu, işverenlerin emekçilerle birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

"Sessiz kalmayın"

Ekonomik sorunların toplumun tüm kesimlerini etkilediğini söyleyen Serdaroğlu, vatandaşlara yaşanan sıkıntılar karşısında sessiz kalmamaları çağrısında bulundu.

Asgari ücret sürecini değerlendirdi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu sürecine de değinen Serdaroğlu, işveren temsilcilerinin önce 54 bin TL'lik rakama karşı çıktıklarını, ardından 52 bin TL'ye onay verdiklerini hatırlattı. Bu durumun çelişkili olduğunu savunan Serdaroğlu, ödeme güçlüğü yaşandığı iddia ediliyorsa daha düşük rakamların da kabul edilmemesi gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü toplanma çağrısı

Hür-İş'in önümüzdeki dönemde daha kararlı bir mücadele yürüteceğini belirten Serdaroğlu, çalışanların haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Serdaroğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun yeniden toplanması için pazartesi günü taraflara çağrıda bulunacaklarını açıkladı.