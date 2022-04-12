YDÜ’den bilimsel makale başarısı

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC'nin bilim dünyasında temsil etmeye devam ediyor. Ülkemizin yerli otomobili GÜNSEL, yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, koruyucu burun spreyi Olirin gibi pek çok projeyi başarıyla hayata geçiren Yakın Doğu Üniversitesi, yüksek akademik performansı ile de Times Higher Education, AD Scientific, URAP gibi yükseköğretim derecelendirme kurumlarının yayınladığı dünya üniversiteleri sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor.

Kıbrıs'ın kuzeyinde yer alan üniversitelerin Web of Science ve Scopus tarafından taranan dergilerde, 2021’de yayımladığı 3 bin 19 bilimsel makalenin yüzde 50,5’ine tek başına Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri imza attı. 2021’de 1.525 makale yayımlayan Yakın Doğu Üniversitesi, bu alanda, bin sınırını aşan tek üniversite oldu. Takip eden üniversite ise 703 makale ile yüzde 23,2’lik pay aldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bu başarının ardında, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu yüksek bilim üretme kapasitesi yatıyor”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yükseköğretim derecelendirme kurumlarından Times Higher Education’ın yayınladığı dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında “mühendislik” ve “bilgisayar bilimleri” alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “AD Scientific Index’in dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sırladığı listede, dünyada 15.175 üniversite arasında 552’nci sırada yer aldık. Avrupa’da ise 3 bin 126 üniversite arasından Avrupa’nın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında girerek 230’uncu sırada yer aldık” dedi.

Bu başarının ardında, yetkin akademik kadrosu ve sağladığı araştırma olanakları ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu yüksek bilim üretme kapasitesinin yattığını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “2021’de Kuzey Kıbrıs üniversitelerinin yayımladığı Web of Science ve Scopus’ta taranan 3 bin19 bilimsel makalenin yüzde 50,5’ini tek başına Yakın Doğu Üniversitesi’nin üretmiş olması bilim üretme kapasitesinin en önemli göstergelerinden biridir” ifadesini kullandı.