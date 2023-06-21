YDÜ’de diploma heyecanı

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün yüksek lisans ve doktora mezunları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirilen törenle diplomalarını aldı.

Törende 364’ü yüksek lisans ve 55’i doktora olmak üzere toplam 419 mezun büyük bir coşkuyla keplerini attı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Gözdem İlkay ve İmge Dinçer tarafından müzik dinletisi verildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer ile gecenin mezunlarından KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Dr. Afaq Al Ramahi ve Dr. Olasile Adoliye Adedoyın birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması yoğun alkış aldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Genel Müdürü Selahaddin Bayırkan da yüksek lisans eğitimini tamamlayan kızı Aksanur Bayırkan’a diplomasını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Çalışmanın, üretmenin yanı sıra bir diğer önemli olan şey de hayat boyu öğrenmeyi benimseyerek geleceğe yürüyebilmektir.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarını kutlayarak başladığı konuşmasını “Artık yeni bir dönemin başlangıcındasınız, elde ettiğiniz deneyimler ve tecrübelerle yeni hayatınıza hazırsınız” sözleri ile devam etti. Cumhurbaşkanı Tatar, aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü mezunlarından Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort’u da tebrik etti. “Çağın Zort sayesinde gördüm ki, doktora yapmak zor bir iş. Sıkı çalışmak ve sürekli yaratıp üretmek lazım. Ve sizler bugün bu zorlu yolu tamamladınız” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Unutmayın ki, dünyanın en saygın ve en iyi üniversitelerinden birinden mezun oldunuz.”

Konuşmasına, “Mezuniyet; uzun ve zorlu bir yolculuğun sonunda ulaşılan özel bir hedeftir. Hepinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum” sözleri ile başlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ancak unutmayın ki, geride bıraktığınız bu hedef; sizin için asla bir son değil. Şu an, hayatınızda ulaşacağınız yeni başarıların, tırmanacağınız yeni basamakların sadece ilkini tamamlıyorsunuz ve eminim ki çok daha fazlasını başaracaksınız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer: “Gurur duyduğumuz siz mezunlarımızı başarılarınızdan dolayı kutluyorum.”

Konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün 90 programda 2.000 öğrenciye eğitim verdiğini belirterek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer, 2022-2023 bahar döneminde 364’ü yüksek lisans ve 55’i doktora olmak üzere toplam 419 mezun verdiklerini söyledi.

Çağın Zort: “Bizleri lisanstan yüksek lisansa, yüksek lisanstan doktoraya taşıyan Yakın Doğu Üniversitesi’nin öğrencisi olmaktan onur ve gurur duyuyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün doktora programını tamamlayarak mezun olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ise törendeki konuşmasına Yakın Doğulu olmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayarak başladı. “Bizleri lisanstan yüksek lisansa, yüksek lisanstan doktoraya taşıyan ve her zaman öğrencisi olmaktan gurur duyduğum Yakın Doğu Üniversitesi’nin mezuniyet törenine hoşgeldiniz” diyen Zort, “Başlangıçlar güzeldir, bitişler zor. Tanışmalar heyecanlı ve umutlu, ayrılışlar hüzünlüdür” ifadelerini kullandı.

Dr. Afaq Al Ramahi: “Hocalarımızın bilgeliği, akıl hocalığı ve teşviki, bizi bu önemli güne getiren yolda ışık oldu.”

Konuşmasına, “Yıllarca süren sıkı çalışmanın, özverinin ve azmin zirvesini kutlarken; bugün karşınızda bulunmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Bugün burada, uzun bir yolculuğun sona erdiğini ilan ederek, büyük bir mutluluk ve başarı duygusuyla doluyuz” sözleri ile başlayan Dr. Afaq Al Ramahi duyduğu sevinci dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde aldıkları eğitimle donanımlı ve kaliteli bir alt yapı oluşturduklarını söyleyen Dr. Afaq Al Ramahi, “Sayısız saat süren araştırmalarla, uykusuz gecelerle gelen bir başarı elde ettik” dedi.

Dr. Olasile Adoliye Adedoyın: “Hayatımızın en anlamlı ve güzel dönemlerinden birini Yakın Doğu Üniversitesi’nde yaşadık.”

Konuşmasına aileden uzakta yaşamanın zor olduğuna fakat bu zorluğun bir yandan da kendilerine çok şey kattığına değinerek başlayan Dr. Olasile Adoliye Adedoyın ise “Mezun arkadaşlarım, yakın ailemizin ve arkadaşlarımızın olmadığı bir ortamda hayatta kalmanın bizim için ne kadar zor olduğunu anladık. Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu ve bize sunduğu imkanlar ayrıca burada kurduğumuz arkadaşlıklar ile bu zorlu süreci de kolayca atlamış olduk” ifadelerini kullandı.