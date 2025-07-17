YDÜ, sağlık alanında 1500 yeni mezun verdi

Yakın Doğu Üniversitesi’nde sağlık alanlarından mezun olan öğrencilerin sayısı 1500’e ulaştı. Yakın Doğu Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılında Diş Hekimliği Fakültesi’nin İngilizce ve Türkçe bölümlerinden 130, Tıp Fakültesi’nden 204, Eczacılık Fakültesi’nden 107, Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden 86, Hemşirelik Fakültesi’nden 201, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 220 öğrencisini başarıyla mezun ederken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan da 550 öğrenci mezun oldu. Mezunları dünyanın pek çok ülkesine dağılan Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu yıl mezun ettiği sağlık profesyonellerinin sayısı 1,500’e ulaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi, kampüsünde bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastanesi ile öğrencilerine lisans eğitimi süresince uygulama temelli öğrenim olanağı sunuyor. Mezunlar, bu güçlü altyapı sayesinde meslek hayatına hazır bireyler olarak yetiştiriliyor.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Diş Hekimliği, Tıp, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği fakültelerinden mezun ettiği 500’ü aşkın öğrencisi ise düzenlenen “Beyaz Önlük Giyme ve Yemin Törenleri” ile kutsal mesleklerine olan bağlılıklarını yemin ederek taçlandırdı.

Mezunlar ve ailelerinin gururla takip ettiği törenler yoğun katılımla gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın pek çok ülkesinden gelerek Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören öğrencileri; hocalarının ellerinden beyaz önlüklerini giyerek ailelerine büyük bir gurur yaşattı.

Prof. Dr. Umut Aksoy: “Üniversitemizin sizlere sunduğu güçlü akademik donanım ve sizlerin ortaya koyacağı insan sevgisi, meslek yaşamınızın en büyük gücü olacak”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağlık alanından sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, sağlık profesyonellerinin bilgi, beceri, sabır ve insan sevgisini bir araya getiren kutsal meslekler seçtiklerine vurgu yaptı. Başta hekimlik, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner hekimliği olmak üzere tüm sağlık alanı bölümlerinin evrensel meslekler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Umut Aksoy, dünyanın 143 ülkesinden öğrencileri kampüsünde buluşturan Yakın Doğu Üniversitesi’nin pek çok milletten öğrenciye eğitim vererek bu evrenselliği pekiştirdiğini söyledi.

Mezun olan sağlık profesyonellerine seslenen Prof. Dr. Umut Aksoy, “Bugünden itibaren yalnızca bilgi ve becerilerinizle değil, vicdanınızla ve insan hayatına duyduğunuz saygıyla ilerleyeceksiniz. Yemin ederken söylediğiniz sözler yalnızca törensel bir ritüel değil, meslek hayatınız boyunca yolunuzu aydınlatacak bir pusula olacak. Sizlere güvenimiz tam çünkü etik değerlere bağlı, sürekli öğrenen ve araştıran bireyler olarak yetiştiniz. Hocalarınızın sizlere kattığı bilgi ve değerler, bugün mesleki duruşunuzun en sağlam temellerini oluşturuyor” dedi.

Prof. Dr. Aksoy, “Her hastanın arkasında bir hayat, bir hikaye olduğunu asla unutmayın. Üniversitemizin sizlere sunduğu güçlü akademik donanım ve sizlerin ortaya koyacağı sevgi, meslek yaşamınızın en büyük gücü olacak” ifadelerini kullandı.