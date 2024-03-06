YDÜ öğrencileri Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı, Tunus’ta IADS Yarıyıl Kongresi’nde diş hekimliği öğrencilerini temsil etti

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) üyeleri olan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı, Şubat ayında Tunus’ta düzenlenen 70’inci Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (International Association of Dental Students-IADS) Yarıyıl Kongresi’ne katılarak Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören diş hekimliği öğrencilerini temsil etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’nın desteği ile Tunus’a giden Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı, 14 ülkeden temsilcilerin yer aldığı kongrede, dünyadaki tüm diş hekimliği öğrencileri alınan kararlarda oy kullandı. Genel Kurulda gerçekleştirilen oylamada, Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği'nin yönetmelik ve tüzüklerinde değişiklik yapılması kararlaştırıldı. Oylamada, IADS’ın mevcut başkan Lamis Elsheikh de görevini Deniz Devrim Kaya’ya devretti.

Rusya ve Kuzey Kıbrıs arasında öğrenci değişim programı başlatılacak

70’inci Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği Yarıyıl Kongresi’nde, Rusya ve Kuzey Kıbrıs arasında, diş hekimliği öğrencilerine yönelik başlatılacak öğrenci değişim programı ile ilgili de planlamalar yapıldı. Bu yıl Tunus’ta düzenlenen kongrenin gelecek yıl düzenlenecek 71’incisinin Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da gerçekleştirilmesine de oy birliği ile karar verildi.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Attıkları her adımda öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz”

Başta diş hekimliği, tıp, veterinerlik hekimliği ve eczacılık öğrencileri olmak üzere Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinin, üyesi oldukları uluslararası öğrenci birlikleri ile dünyaya entegre olduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekan Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’ne (NCADS) üye öğrencileri Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı’nın da Tunus’ta sadece üniversitelerini değil Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören tüm diş hekimliği öğrencilerini temsil ettiğini vurguladı.

“Attıkları her adımda öğrencilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz” diyen Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Dünyadaki bütün diş hekimliği öğrencilerini ilgilendiren bu önemli kongrede ülkemizi temsil eden Bengisu Yorulmaz ve Bayram Yağız Abacı’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Dt. İsmet Ersalcı: “Parçası olduğumuz birliğin dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği toplantılarda alınan kararlar önemli”

Kuzey Kıbrıs Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği (NCADS) Danışman Hocası Araştırma Görevlisi Dt. İsmet Ersalcı ise 70’inci Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği Yarıyıl Kongresi’nde alınan kararların önemine vurgu yaptı. Kongrede, Rusya ve Kuzey Kıbrıs arasında öğrenci değişim programı düzenlemek için planlama yapıldığını ifade eden Dt. İsmet Ersalcı, “Birlik üyesi arkadaşlarımız, üniversitemizi ve ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ettiler. Parçası olduğumuz Uluslararası Diş Hekimliği Öğrencileri Birliği’nin dünyanın farklı ülkelerinde düzenlediği toplantılara katılabilmemiz konusunda her zaman destek olan Yakın Doğu Üniversitesi yönetimi ile Öğrenci Dekanlığımıza teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.