YDİ “İngilizce Program”a kayıtlar sürüyor

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nun ardından, Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda açılan ve Cambridge Uluslararası Programı ile İngiliz eğitim müfredatının uygulandığı “İngilizce Program”a kayıtlar devam ediyor.

Cambridge Uluslararası Programı ile İngiliz eğitim müfredatının uygulandığı “İngilizce Program”, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu’nun ardından, yeni eğitim döneminde Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda da uygulanacak. Adada yaşayan yabancı öğrencilerin yanı sıra, çocuklarının İngiliz eğitim müfredatı ile yetişmesini isteyen Türklere de hizmet verecek olan programa kayıtlar devam ediyor.

“İngilizce Program”ın, Yeniboğaziçi Kampüsünün ardından Lefkoşa ve Girne Kampüslerinde de uygulanması ile birlikte Yakın Doğu Kolejleri; öğrencilerine ortaokul ve lise seviyesinde sunduğu GCSE ve A-Level müfredatı ile eğitim olanağını, bütün okullarında 3 ila 10 yaş aralığındaki ilkokul öğrencilerine de sunmaya başladı. Böylelikle, kolej eğitiminde GCSE ve A-Level müfredatını seçecek öğrenciler, programa hazır bir şekilde başlayabilecek.

“Uluslararası bir ortamda uluslararası bir eğitim modeli”

Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, Yakın Doğu İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu’nda uygulanan “İngilizce Program”, Cambridge Uluslararası Programı ile İngiliz eğitim müfredatını Kuzey Kıbrıs’a taşıyacak. KKTC’de giderek artan sayıda yabancı dilde konuşan öğrencilerin ve İngilizce dilinde yetkin olmayı arzulayan Türk öğrencilerin uluslararası müfredata olan taleplerini karşılamak için başlatılan “İngilizce Program”, küçük yaşta başlayan çocukların, ilkokul sonrasındaki eğitim yaşamlarında kolej sistemine çok daha kolay adapte olmasını sağlayacak.

3 ile 10 yaş aralığındaki çocuklara uygulanacak “İngilizce Program” kapsamında Türkçe ve Fransızca dışındaki; İngilizce, matematik, bilgisayar, fen, sanat ve tasarım, teknoloji ve tasarım, coğrafya, tarih, müzik, beden eğitimi, ahlak eğitimi gibi bütün dersler İngilizce dilinde olacak.