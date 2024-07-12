Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları “Hipokrat Yemini” etti

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin, eğitimlerini başarıyla bitiren 180 mezunu, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle hipokrat yemini ederek mesleğe ilk adımlarını attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Birçok öğretim üyesinin katılımı ile yapılan törene, aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Törenin açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan gerçekleştirdi. Mezun öğrenciler adına ise Tıp Fakültesi İngilizce Programı fakülte ikincisi Qays-Marcel Ghneim duygularını dile getirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Programı’ndan Habiba Abdullahi birincilikle mezun olurken, Qays-Marcel Ghneim ikinci ve Edthal Mohamed Ezzeldein Ahmed Khader üçüncü olarak mezun oldu. Türkçe Programda ise Hazel Nimet Şahin bahar dönemini en yüksek not ortalaması ile bitirirken, Mahmut Gözel ikinci, Okan Erdemsiz ise üçüncü oldu.

Törende; öğrencilerin, aldığı eğitimle donanımlı ve yetkin hekimler olarak mezun oldukları vurgulandı. Genç doktorlar, hocalarının ve ailelerinin gurur dolu bakışları arasında yeni meslek hayatlarına adım attılar. Konuşmaların ardından tüm mezun öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan eşliğinde, hipokrat yemini ederek kep attı.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Dünya Tıp Fakülteleri listesinde haklı olarak yerini almış bir fakülteden mezun oldunuz”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuruluşundan bu yana emek veren değerli akademisyenler ve onların tecrübeleri ile 16’ncı yılı geride bıraktıklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, “11’inci dönem mezuniyet töreninde olmanın gururunu yaşıyoruz. Siz sevgili anne-babalar, aileler iyi ki buradasınız. Mezunlarımızın insan sağlığı için özveri ile çalışacağından hiç şüphem yok” dedi.

“Dünya Tıp Fakülteleri listesinde haklı olarak yerini almış bir fakülteden mezun oldunuz. Mükemmel laboratuvarları ve altyapısı olan yüksek teknolojiye sahip modern bir hastanede, uzmanlık alanlarında yetkin hekimlerden eğitim aldınız” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Gamze Mocan, mezun öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Gamze Mocan, “Hekimlik sadece hastalıkların tedavisini uygulamak değil, hastalıklar oluşmadan önce de koruyucu hekimlik uygulamaktır. Hem öğretmek, hem de ömür boyu öğrenerek, doğru uygulamalarda bulunması demektir” dedi. Prof. Dr. Mocan, “Mesleğinizi uygularken özellikle hasta ve hekim ilişkisinde iletişim becerilerinizin üst düzeyde olması gerektiğini unutmayın. bu nedenle empati, stres ve öfke kontrolü, sabır, anlayış gibi kavramları günlük yaşantınızda önemsemeniz mesleki kariyeriniz ve başarınızda size katkı sağlayacaktır” dedi.

Qays-Marcel Ghneim: “Mesleğin beraberinde getirdiği büyük sorumluluğu kabul ediyoruz”

Konuşmasına ailesine ve eğitim hayatları boyunca onlara destek olan hocalarına teşekkür ederek başlayan fakülte ikincisi Qays-Marcel Ghneim, “Eğitimimize olan desteğiniz, bilgeliğiniz, sabrınız ve bağlılığınız, bizi bugün olduğumuz profesyoneller haline getirmede kilit bir rol oynadı” dedi. “Yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşını tamamladık. Bugün, sadece başarılarımızı kutlamıyoruz, aynı zamanda bu onurlu mesleğin beraberinde getirdiği büyük sorumluluğu da kabul ediyoruz” ifadelerini kullanan Qays-Marcel Ghneim, “Tıbbın yolculuğu şüphesiz zorlu bir yol. Çalışma, direnç ve derin bir bağlılık gerektirir. Şüphe, kaygı ve yorgunluk yaşadık, ancak birlikte hareket ederek iyileştirmeye ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaya kararlıydık” dedi.

Dünyada yaşanan savaşlara dikkat çeken Qays-Marcel Ghneim, “Ülkem Filistin’in savaşın içine sürüklendiği bu dönemde, umut ve değişimin bir işareti olarak ileri gitmeyi taahhüt ediyorum. Edindiğim bilgi ve becerileri kullanarak ihtiyaç sahiplerine hizmet etmeyi, acı çeken yerlere iyileşme sağlamayı ve zorluklara karşı dayanıklılığı ve şefkati simgelemeyi vaat ediyorum. Bizler, dünyayı iyileştireceğiz. Yolumuz açık olsun” dedi.