"Üslerde yaşayan binlerce Kıbrıslı için kalkınma fırsatı"

İngiltere’nin Kıbrıs'taki Egemen Üs Bölgeleri İdaresi, üslerde mülk ve arazi geliştirilmesine izin verecek yeni bir planlama sisteminin 16 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Egemen Üs Bölgeleri İdaresi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, çevre ve iş gruplarının yanı sıra hem Kıbrıslı Rum, hem de Kıbrıslı Türk yerel topluluklarla istişare içinde geliştirilen Askeri Olmayan Kalkınma (NMD) planlama sistemi, Egemen Üsler Bölgesi içerişinde arazi ve mülk geliştirme üzerindeki birçok kısıtlamanın kaldırılmasını öngörüyor.

Açıklamada yeni planlama sistemiyle ilgili şu bilgiler verildi:

“Bu AOK/NMD, askeri ve güvenlik ihtiyaçları ile ilgili alanlar dışında, Kıbrıs Cumhuriyeti'ndekilere benzer planlama bölgeleri ve politikaları oluşturur. Tüm arazi ve mülk sahiplerinin nerede ikamet ederlerse etsinler haklarını korumaya ve çevre duyarlılığı olan alanlarda veya yakınında gelişmeyi sınırlamaya devam etmektedir. Üslerdeki tüm arazilerin yaklaşık yüzde 50'si, Akrotiri Tuz Gölü, Lady's Mile Plajı, bataklık ve kuş yuvalama alanları dahil olmak üzere özel çevresel öneme sahip alanlardır ve gerçekleşebilecek gelişme türleri konusunda katı sınırlamalara sahip olacaktır. Yeni sistem aynı zamanda Egemen Üsler Bölgelerinde bir iş kurma sürecini kademeli olarak kolaylaştıracak mevzuat ve rehberliği de içermektedir”

Planlama sisteminin Lansmanı Kıbrıslı Rum Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen özel bir etkinlikte yapıldı.

Thomson: “Yakında üslerde daha fazla gelişme fırsatına izin verilebilecek”

Üsler Yöneticisi ve Kıbrıs Britanya Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Rob Thomson lansmanda yaptığı konuşmada Birleşik Karalık’ın hem Kıbrıs hem de bölgesel güvenliği artırmaya yönelik operasyonel çalışmalarını korurken, yakında üslerde daha fazla gelişme fırsatına izin verilebileceği için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Bu aşamaya gelmenin çok zor bir çalışmayı gerektirdiğini ifade eden Thomson, şunları kaydetti:

“Çevre ve güvenlik endişelerine ve mülkün bulunduğu planlama bölgesine bağlı olarak, AOK/NMD aşağıdakiler dahil bir dizi geliştirme ve özgürlüğe izin verecektir. Ev, dükkan, okul ve hafif sanayi tesislerinin inşaatı, artan ticari faaliyetlere. İlk kez, Kıbrıs vatandaşlarına ek olarak üçüncü ülke vatandaşları, SBA'larda mülk sahibi olabilecek ve ikamet edebilecek veya bir iş kurabilecek ve işletebilecek”.

Lillie: “Büyük bir dönüm noktası”

Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri Stephen Lillie de askeri olmayan kalkınma anlaşmasının uygulanmasının ikili ilişkilerde büyük bir dönüm noktası olduğunu ve üslerde yaşayan binlerce Kıbrıslı için kalkınma fırsatları sağlayacağını kaydetti.

Lillie, “İnsanların refahı üzerinde gerçek ve olumlu bir etkisi olacak bir değişiklik sağlamak için Kıbrıslı dostlarımızla birlikte çalışmış olmaktan gurur duyuyorum. AOK/NMD'nin başlatılmasından sonra dört ay boyunca yasal bir itiraz süreci de devam edecek ve yeni planlama sisteminde değişiklik önermek için bir fırsat sağlayacaktır”

Simpson: “Yerel topluluklarla yakın şekilde çalışmaya devam edeceğiz”

Üslerin Baş Görevlisi Clare Simpson ise bütün bu süreç boyunca, yerel topluluklar ve çevre grupları da dahil olmak üzere tüm görüş ve fikirlerin dikkate alınmasını sağlamanın önemli olduğunu kaydetti; “Artık yeni planlama sistemini başlatabilecek konumda olduğumuz için mutluyum ve itirazlar aşaması boyunca ve uygulamaya başlarken yerel topluluklarla yakın bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeni sistemle ilgili tüm ayrıntılar, SBAA web sitesinde ve Kıbrıs Rum Yönetimi Şehir Planlama ve İskan Dairesi'nin web sitesinde çevrimiçi olarak halka sunuluyor. Detaylar, ayrıca SBAA Bölge Daireleri de dahil olmak üzere çeşitli yerlerde mevcut olacak.

Anastasiadis: “Tarihi bir anlaşma”

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs’taki İngiliz egemen üs bölgelerinin askeri olmayan inkişafı anlaşmasının Kıbrıs, üs bölgesinde yaşayan kişiler ve bölgede mülk sahibi olanlar açısından tarihi bir anlaşma olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rum hükümeti ile İngiltere arasında 15 Ocak 2014’te imzalanan, Kıbrıs’taki İngiliz egemen askeri üs bölgelerinin, askeri olmayan inkişafı anlaşmasının 16 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği, bu sabah Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen törenle açıklandı.

Anastasiadis, törende yaptığı konuşmada, bu anlaşmanın Kıbrıs ile İngiltere arasındaki mükemmel ilişkilerin ispatı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rum lider, bu anlaşmanın 15 Ocak 2014’te, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve İngiliz mevkidaşı William Hague tarafından imzalandığını anımsatarak, anlaşmada neler öngörüldüğünü anlattı ve bu süreçte emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Bu anlaşmayla, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluşundan ve 1960 Anlaşmaları’ndan bu yana ilk defa, İngiliz Üsleri sınırları içerisinde nihai ve bütünlüklü bir düzenleme yapılacağını kaydeden Anastasiadis, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ilişkilerde özlü ve kaliteli bir ilerleme sağlanacağına vurgu yaptı.

Haber kaynaklarına göre, Kıbrıs Cumhuriyeti ile İngiltere, 2014 yılında imzaladıkları İngiliz egemen askeri üs bölgelerinin askeri olmayan inkişafı anlaşması, 60 yıldan fazladır devam eden sıkı işbirliği ve bağları yansıtan ezeli ilişkiler açısından önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.

Üs bölgesinin inkişafı için daha fazla imkan sunan bu anlaşmanın öngördüğü imar sistemiyle, üs bölgesinde bulunan çok sayıdaki mülk ve arazi üzerindeki inkişaf kısıtlamaları kaldırılacak.