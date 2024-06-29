UKÜ’lü Akademisyen Hasan Oral’ın ‘Vergi Yargısı Sistemi’ isimli ikinci kitabı yayımlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Oral’ın ‘Vergi Yargısı Sistemi, (Türkiye-Almanya-Fransa Karşılaştırması)’ isimli ikinci kitabı yayımlandı.

UKÜ'de 2017 yılından bu yana vergi hukuku alanında öğretim üyesi olan ve aynı zamanda vergi uyuşmazlıkları alanında avukatlık hizmeti veren Oral, ilk kitabı ‘Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması’ isimli ilk kitabı sonrasında Türk vergi yargı sistemini ele alan ikinci kitabı raflarda yerini aldı.

Oral, vergi hukukunun gelişiminin vergi yargısı sistemini doğrudan etkileyen faktörlerden biri olduğunu kaydederek, vergi kanunlarında yaşanan sık değişikliklerin vergi yargılamasında da kendisini gösterdiğini dile getirdi.

Bu durumun sadece Türkiye’de değil, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Oral, “Vergi yargılamasını yargılama ilkelerine, adalete, hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirmek için mümkün olan her türlü araçtan ve deneyimden yararlanmak gerekiyor” dedi.

Oral, kitapta Türk vergi yargı sistemini ele alırken Avrupa ülkeleri içerisinde özellikle Fransa ve Almanya karşılaştırmasının yapılma nedeni konusunda da konuşarak, “Türk vergi yargısı doktrininde Almanya adli ve idari yargıdan bağımsız bir vergi yargısı modeli tercih ederken, İdari yargılama Usulü Kanunu’nu iktibas ettiğimiz ve yargılama modelini tercih ettiğimiz Fransız vergi yargı sisteminin ise idari yargı içerisinde örgütlendiği düşüncesi Türk doktrininde yaygın kabul görüyor” bilgisini paylaştı.

Kitapta, Türk vergi yargı sistemi ile Alman ve Fransız vergi yargısı sistemlerini karşılaştırmalı olarak incelediğini vurgulayan Oral, bu vergi yargı sistemleri arasında derin farklıların mevcut olduğunu da dile getirdi.

Oral, Fransa’da vergi yargısının idari yargı içerisinde örgütlendiği, Almanya’nın ise idari ve adli yargı kollarından bağımsız örgütlendiğine dair yer alan düşüncelerin gerçekliği tam olarak yansıtmadığına da dikkat çekerek, “Bu sebeplerle çalışmanın Türkiye’de vergi yargısının kökenine ve yapısına ilişkin tartışmalara önemli katkı sağlayacağı kanısındayım” ifadesini kullandı.