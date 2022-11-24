UKÜ Öğretmenler Günü’nü “Sürdürülebilirlik” kapsamında kutladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tanıtım Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde “Sürdürülebilir Bir Kampüs İçin Öğrenciler Projesi (SSC)” kapsamında İleri Dönüşüm Atölyesi tarafından hazırlanan dönüşüm malzemelerinden üretilen hediyeler Lefkoşa’da eğitim veren lise öğretmenlerine hediye edildi.

UKÜ Mütevelli Heyeti Tanıtım ve Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Prof. Dr. Majid Hashemipour, oluşturulan hediyelerin sadece bir ürün veya el işi olmadığının altını çizerek, atık kâğıtların kullanımı ile yeniden hayat bulan kâğıt beton saksıların aynı zamanda sürdürülebilirliğin temeli olduklarını ifade etti.

Sürdürülebilir kampüs çalışmalarını üniversite olarak önemsediklerini vurgulayan Hashemipour, “Her zaman sürdürülebilirliğe doğru adım atmaktan gurur duyacak ve sürdürülebilir bir dünya için farkındalık yaratmaya devam edeceğiz” dedi.

Tanıtım Ofisi Müdürü Neslihan Kula, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği ünvanının verilişinin 94. Yıldönümünü ve Öğretmenler Günü’nü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geleceğin mimarı olan öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerin sürdürülebilirlik ile iç içe bir gelişim göstermeleri için söz konusu paketleri hazırlama kararı aldıklarını ifade etti.

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek adına Sürdürülebilir Bir Kampüs İçin Öğrenciler Projesi’ni (SSC) hayata geçirdiklerini aktaran Kula, “Görev alan gönüllü öğrencilerimizin yoğun istek ve çabalarıyla projemiz gelişti. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sürdürülebilirliği önemsiyoruz” dedi.